Daniel Stern a connu la célébrité lorsqu'il a joué dans Maman, j'ai raté l'avion. dr

Cet acteur de «Maman j'ai raté l'avion» a radicalement changé de vie

Membre du dangereux duo les Casseurs flotteurs, Marvin (Daniel Stern de son vrai nom) vit dans une ferme et il régale ses fans avec des vidéos de ses vaches et de ses récoltes.

Daniel Stern s'est fait connaître pour son rôle de cambrioleur maladroit, voir débile, dans Maman, J'ai raté l'avion. 34 ans plus tard, Daniel Stern est toujours acteur et sa carrière, principalement composée de séries, est assez prolifique. Dernièrement, il a joué dans la série For All Mankind sur Apple (2023-2024). Mais sa vie, il a décidé de la passer loin des strass et des paillettes de Hollywood.

«Je vis dans une ferme»

L'acteur de 67 ans fait parler de lui en ce moment, car l'une de ses vidéos TikTok (plateforme sur laquelle il a débuté en novembre) est devenue virale. Il raconte dans celle-ci l'une de ses activités favorites.

«Je cultive des mandarines et j'en fais du jus que je donne ensuite à mes amis» Daniel Stern, la définition du bon gars par excellence.

En plus de cultiver son potager, Daniel Stern est sculpteur. Il crée des œuvres en bronze pour des projets d'art public à travers les États-Unis.

Il a également écrit un livre paru en mai, dont le titre est Home and Alone (clin d'oeil au film Maman, j'ai raté l'avion dont le titre en anglais est Home Alone). Dans celui-ci, il raconte comment il s'épanouit hors caméra, notamment en tant que réalisateur, sculpteur, père de trois enfants et philanthrope. Comme le rappelle le Los Angeles Times qui l'a interviewé pour la sortir de son bouquin, il se préoccupe tout particulièrement de la cause des jeunes. Il a d'ailleurs reçu un prix de Barack Obama pour son action caritative auprès des ados et les profits de la vente de son autobiographie seront versés à des associations.

La couverture du livre de Daniel Stern sorti en mai. dr

«Dans le showbusiness, les enfants acteurs sont presque perdants (..) C'est mon instinct de père qui me pousse à aider les enfants à traverser cette épreuve» Daniel Stern au Los Angeles Times.

En lisant ces mots, on ne peut que penser à Macaulay Culkin qui jouait Kevin dans Maman, J'ai raté l'avion et qui, par la suite, a eu des problèmes familiaux et de drogue. Daniel Stern déclarait en 2015 au site Hollywood Reporter que Macaulay Culkin était passé par un «broyeur» dans sa jeunesse. Maman, j'ai raté l'avion a eu un succès monstre et inattendu lorsqu'il est sorti en 1990. Pour sa suite, Maman, j'ai encore raté l'avion, Macaulay Culkin a reçu un cachet de 8 millions de dollars alors qu'il n'avait que 12 ans. Il semblerait qu'il soit à nouveau dans le droit chemin. Âgé aujourd'hui de 42 ans, l'ancien acteur a deux fils âgés de 2 et 3 ans avec sa fiancée Brenda Song.

Le film a marqué toute une génération à tel point que, sur les réseaux sociaux, les gens appellent Daniel Stern, Marvin. Ça pourrait en agacer certains, mais pas lui. Comme il l'écrit avec tendresse dans son livre: «Combien de personnes dans le monde sont interpellées par de parfaits inconnus qui leur disent: "Je t'aime. Ma famille t'aime. Vous nous apportez de la joie. Vous faites partie de notre tradition familiale de vacances."» On a effectivement tous en tête au moins une scène de Maman, j'ai raté l'avion où Marvin se fait soit assommer par un fer à repasser, soit charcuter par un clou, soit électrocuter.

giphy

Il raconte que, pour cette fameuse scène où il se transforme en squelette, il s'est donné à fond lors de la première prise qui lui a semblé durer une éternité. «Je n'entendais toujours pas "Coupez", écrit-il, car le réalisateur Chris Columbus et le reste de l'équipe riaient si fort qu'ils n'arrivaient pas à trouver leurs mots. Je ne me suis jamais senti aussi libre de me ridiculiser volontairement. J'étais tellement drôle à ce moment-là que j'ai fait tomber le réalisateur par terre de rire. Il est difficile de faire mieux que cela comme moment fort de mon parcours artistique.»

