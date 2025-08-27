en partie ensoleillé26°
Divertissement
Cinéma

Le chat de Caught Stealing a volé la vedette à Austin Butler

Ce chat a volé la vedette sur la tapis rouge de Caught Stealing
Bad Bunny, Zoë Kravitz et Austin Bustler sont dans Caught Stealing.getty

Ce chat a volé la vedette sur le tapis rouge

Lors de la Première de Pris au piège, les acteurs du film se sont fait éclipser par une boule de poils habillée d'un perfecto en cuir et conduisant une voiture. En d'autres termes, un chat.
27.08.2025, 12:0227.08.2025, 12:02
Marie-Adèle Copin
Marie-Adèle Copin
Austin Bulter a beau tenter d'attirer la lumière avec son torse parfaitement lustré sous sa veste en cuir, il ne fait pas le poids face à un minou trop mignon. Ce mardi 26 août, lors de la Première de Caught Stealing (Pris au piège) à New York, le chat du film a fait le buzz sur le tapis rouge. Il est arrivé comme une star, conduisant un coupé noir et habillé, lui aussi, d'une verte en cuir.

C'est parce qu'il fait partie des principaux protagonistes de ce thriller sorti ce mercredi 27 août en Suisse romande.

@todayshow Tonic the Cat, Austin Butler’s pal who plays Bud in “Caught Stealing,” arrives in style to the film’s New York City premiere. #TODAYShow @Caught Stealing Movie ♬ original sound - TODAY Show

L'adorable boule de poils s'appelle Tonic et selon Austin Butler, c'est un grand acteur avec qui il est difficile de rivaliser.

«Il est super intelligent. Il sait faire du skateboard»
C'est vrai.
C'est vrai.Image: instagram tonicthecatactor

Tonic est un habitué des plateaux de tournage puisqu'il a joué dans deux films, Pet Sematary (2019) et Thanskgiving (2023). Mais Caught Stealing est peut-être celui qui fera véritablement décoller sa carrière, car ce long métrage n'est autre que celui de Darren Aronofsky. Le réalisateur de Requiem for a Dream et de Black Swan avait déçu avec The Whale (2022), Mother! (2017) et Noé (2014) mais chacun de ses films est toujours très attendu tant le cinéaste est un caméléon qui s'essaie à des genres différents, toujours en traitant de violence et vie qui bascule. Pour la première fois, il propose une comédie adaptée du roman du même nom de Charlie Huston.

Tonic le chat, acteur mais aussi producteur.
Tonic le chat, acteur mais aussi producteur. Image: instagram tonicthecatactor

L'histoire se déroule dans le New York de la fin des années 1990. Ce thriller qui mêle humour noir et action raconte celle de Hank Thompson (Austin Butler), barman dont l'avenir était promis à une carrière de baseball avant un accident de voiture.

Sa vie bascule à nouveau lorsque son punk de voisin, Russ, (Matt Smith) lui demande de garder quelques jours son chat alors qu'il doit se rendre à Londres auprès de son père mourant. Sauf que Hank va être mêlé à de sombres histoires de gangs après avoir découvert une mystérieuse clé dans la litière du matou.

La bande-annonce:

Vidéo: youtube

Les premiers avis?

Pour Télérama, il y a de «la baston timide, un peu d'humour noir et c'est à peu près tout.»

«Un scénario pauvre qui ne parvient pas à briller malgré quelques tentatives comiques. Seul le charisme d’Austin Butler sauve un peu la mise»
Ce film d'horreur mise sur une idée étonnante

Pour le Huffpost, c'est un film purement et simplement jouissif.

«Il y a dans ce long-métrage un zeste de Scorsese, un soupçon de Guy Ritchie, une pincée de Joel et Ethan Coen, le tout savamment arrosé d’une bande-son qui claque. Une recette riche, mais particulièrement savoureuse et pas indigeste pour un sou»

Pour le site Première, Daren Aronofsky lâche les chevaux. Ce long métrage se savoure sans modération:

«On assiste à une démonstration de style un peu étourdissante jusqu’au générique final. C’est palpitant, drôle, chaotique et bien shooté»

Dans l'ensemble, les critiques s'accordent pour dire que Caught Stealing est divertissant, mais que ce n'est pas le film qui définit l'oeuvre de Daren Aronofsky. Comme le rappelle Le Temps, il devait initialement faire l’ouverture de la 82e Mostra de Venise, mais finalement il se retrouve privé de toute exposition festivalière. Comme l'écrit le journal suisse «pas bon signe, ça».

