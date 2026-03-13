Le film d'animation Kpop Demon Hunters est devenu l'un des plus gros succès de toute l'histoire de Netflix. netflix/watson

Netflix annonce la suite de ce film phénomène

Netflix mise à nouveau sur le phénomène Kpop Demon Hunters: le film d’animation nommé aux Oscars aura droit à une suite, porté par l’essor mondial spectaculaire de la culture pop sud-coréenne.

Netflix a annoncé vendredi une suite à Kpop Demon Hunters, film d’animation à succès nommé dans deux catégories aux Oscars, qui auront lieu à Los Angeles le 15 mars. Le géant du streaming a indiqué sur le réseau social X que Kpop Demon Hunters reviendra dans une suite écrite et réalisée par Maggie Kang et Chris Appelhans.

Ce film d’animation, qui raconte l’histoire d’un groupe de chanteuses de K-pop chassant des démons, a marqué une étape supplémentaire dans la diffusion de la culture sud-coréenne dans le monde. Le film est nommé dans deux catégories aux Oscars: meilleur film d’animation et meilleure chanson originale. La chanson Golden, tirée de la bande originale de Kpop Demon Hunters, a déjà remporté début février le prix de la meilleure chanson écrite pour un support visuel aux Grammy Awards.

La Corée du Sud avait déjà remporté des Grammy Awards par le passé, mais la récompense pour Golden est la première pour une production de K-pop. La réalisatrice et scénariste coréo-canadienne Maggie Kang a expliqué vouloir dépeindre la culture coréenne de manière authentique. En tant que cinéaste coréenne, elle a dit ressentir une immense fierté que le public veuille voir davantage cette histoire coréenne et ces personnages coréens, selon Netflix.

Sorti en juin dernier, le film d’animation s’inscrit dans un rayonnement croissant des produits culturels sud-coréens, comme la Palme d’or 2019 pour Parasite de Bong Joon-ho, la série Squid Game ou encore les groupes de K-pop BTS et Blackpink. (mbr/afp)

