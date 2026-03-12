Une femme marche dans la rue, s’arrête, se retourne… et hurle. Image: dr

Cette tendance absurde transforme un cri en photo de star

Sur les réseaux sociaux, une tendance transforme un hurlement en pleine rue en photo iconique. Le principe est simple, il suffit de surprendre un groupe d’hommes, shooter leur réaction au bon moment… et donner l’illusion qu’ils vous contemplent comme une déesse. Le tout sur fond de Mariah Carey. Absurde et jouissif à la fois.

Plus de «Divertissement»

Il existe plusieurs catégories de tendances sur TikTok. Celles qui exigent un talent particulier, comme savoir cuisiner, danser sans avoir peur d’avoir l’air ultra con , faire des transitions vidéo compliquées… et puis celles qui reposent sur une compétence beaucoup plus universelle: crier très fort sans aucune raison apparente.

Depuis quelque temps, une tendance aussi simple qu’absurde circule sur les réseaux sociaux. Le principe tient en quelques secondes et un sens du timing presque chirurgical.

Une femme marche dans la rue, souvent à proximité d’un groupe d’hommes. Elle s’arrête, se retourne… et hurle. Pas un petit sursaut discret, non, un vrai cri, de ceux qui font tomber deux ou trois cardiaques dans un rayon de 20 mètres. Vous gagnez des points bonus si le son est guttural et effrayant.

Strike the pose

La réaction immédiate, les passants sursautent, se retournent, lèvent les yeux. Certains affichent un air perplexe, d’autres une expression de pure surprise. C’est exactement à cet instant précis, dans la fraction de seconde où personne n’a encore compris ce qui se passe, que le ou la complice caché derrière la caméra «appuie sur le déclencheur». Et là, magie. La photo finale raconte une tout autre histoire.

Sur l’image figée, la jeune femme a l’air de taper sa meilleure pose, avec une assurance presque insolente, tandis que le groupe d’hommes autour d’elle la regarde avec une attention qui frôle la dévotion. Comme si elle venait d’entrer dans la pièce avec l’énergie d’une Aya Nakamura débarquant aux Jeux olympiques.

Pour accompagner la révélation de la photo, les créateurs utilisent presque toujours la même chanson, Obsessed de Mariah Carey, et plus précisément la phrase, façon punchline:



«Why you so obsessed with me?»

Le décalage est parfait. Dans la réalité, les hommes ne sont absolument pas fascinés, ils viennent simplement d’être surpris par quelqu’un qui hurle dans la rue. Mais l’image figée raconte une autre version du monde, beaucoup plus flatteuse.

C’est précisément ce genre de pranks que TikTok adore. Mais celui-ci ajoute un ingrédient supplémentaire, presque thérapeutique: le plaisir primaire de lâcher un hurlement parfaitement gratuit.



«Et j’ai crié, criéééééé»

Car reconnaissons-le, dans une vie normale et normée, hurler en pleine rue sans raison est socialement plutôt mal vu. On nous apprend plutôt à parler doucement, à rester discrets, à ne pas déranger l’écosystème sonore du trottoir. Cette tendance propose exactement l’inverse: un grand cri, assumé, suivi d’une pose digne d’une campagne de parfum. Un mini moment de chaos transformé en cliché quasi glamour.

C’est peut-être ce mélange qui explique le succès du concept. L’espace d’une photo, tout le monde devient figurant dans votre propre scène. La vérité, évidemment, est beaucoup moins cinématographique. Il s’agit surtout de simuler un timing parfait, où la photo est en fait une capture d’écran dans une vidéo tournée par le ou la complice, et d’un cri suffisamment puissant pour provoquer une réaction collective.



N’ayons pas peur d’assumer notre côté zinzin, c’est cet aspect jouissif qui fait particulièrement plaisir.