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«Le Diable s’habille en Prada»: Lady Gaga et Doechii s'invitent

La suite du film culte sortira dans les salles romandes ce 29 avril 2026.
La suite du film culte sortira dans les salles romandes ce 29 avril 2026. image: capturen youtube

Deux prestigieuses stars s'invitent dans le «Diable s’habille en Prada»

Vingt ans après le premier volet, Miranda Priestly s'apprête à faire son grand retour sur grand écran. Pour accompagner la bande-annonce finale de cette suite très attendue, les studios ont misé sur une collaboration inédite et explosive entre l'icône pop Lady Gaga et la sensation montante du rap Doechii.
08.04.2026, 05:3108.04.2026, 05:31

L'effervescence monte autour de la suite du film culte Le Diable s’habille en Prada. Alors que la sortie en salles approche à grands pas, 20th Century Studios vient de franchir une étape cruciale en dévoilant la bande-annonce finale du long-métrage.

4 trucs que vous ne savez pas sur ce film culte

Attention, spoiler: Ces nouvelles images précisent l’intrigue de ce second opus; suite à un scandale ébranlant la rédaction du magazine Runway, Andy Sachs, campée par Anne Hathaway, est rappelée pour prêter main-forte à l'inflexible Miranda Priestly.

Le nouveau trailer en question 👇

Vidéo: youtube

Une rencontre musicale historique

Au-delà des enjeux scénaristiques, c'est l'ambiance sonore qui capte l'attention. La vidéo lève le voile sur un extrait de Runway, un morceau composé spécialement pour la bande-originale par Lady Gaga et Doechii. Si la participation musicale de la star de A Star Is Born faisait l'objet de spéculations depuis plusieurs semaines, elle est désormais actée.

Lady Gaga x Doechii - Runway.Vidéo: YouTube/Den Silver

Ce titre marque un tournant dans la discographie de Gaga, puisqu’il s'agit de sa toute première collaboration officielle avec une rappeuse.

L'association de ces deux univers témoigne des ambitions de la production. D’un côté, Lady Gaga, figure incontournable de la pop mondiale; de l'autre, Doechii, surnommée la Swamp Princess, qui bouscule les codes du hip-hop par son audace et sa plume incisive.

A propos de Doechii 👇

6 choses à savoir sur la rappeuse la plus «solide de l'année»

Une admiration mutuelle

Cette union n'est pas le fruit du hasard. En 2025, Lady Gaga ne tarissait pas d'éloges à l'égard de la rappeuse dans les colonnes de Vogue, saluant une précision émotionnelle et une vision brute qui l'avaient bouleversée. De son côté, Doechii a souvent cité l'interprète de Bad Romance comme l'une de ses influences majeures.

Alors que le titre promet de devenir un hymne mode incontournable, les fans s'interrogent déjà: Lady Gaga se contentera-t-elle de la bande-son ou fera-t-elle une apparition surprise à l'écran? Le mystère reste entier, mais une chose est sûre: le monde de la mode s'apprête à vibrer à nouveau au rythme de Miranda Priestly.

(jod)

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Vous avez peut-être été piégés par ces 10 poissons d’avril absurdes
Entre langues gelées sur les télésièges vaudois et camping sauvage sur le tarmac, les institutions et enseignes de Romandie et d'ailleurs ont rivalisé d'absurdité pour nous piéger. Voici les canulars les plus marquants de ce 1er avril 2026.
Il est temps que quelqu'un l'admette: les «poissons d'avril», c'est quand même un peu cringe. Ça sert surtout à tester notre tolérance à l'humour corporate des gars de la section marketing (cœurs sur eux, cela dit). Chaque marque ou enseigne y va de sa petite sauce, avec des vannes aussi grosses qu'un éléphant dans une maison portable Polly Pocket. Mais dites-vous que, malgré des fake news qui crient «fake news», il y aura toujours des gens de bonne volonté pour nous dire:
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