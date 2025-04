Des paroles franches, parfois dures, sur lesquelles on a envie de bouger: voici Doechii.

6 choses à savoir sur la rappeuse la plus «solide de l'année»

La rappeuse Doechii s'est imposée à une vitesse fulgurante dans le rap-game américain, et caracole au top des charts avec son titre hypnotisant Anxiety. Voici quelques anecdotes la «Swamp Princess» floridienne, déjà validée par SZA et Kendrick Lamar.

Plus de «Divertissement»

Elle est partout dans nos radios, elle est validée par le grand Kendrick Lamar, qui la déclarée «rappeuse la plus solide du moment», et son talent a déjà été couronné de multiples prix. Du haut de ses 26 ans, la Floridienne Doechii semble avoir un objectif bien clair: faire tomber cette année cette décennie sous son règne. La preuve, elle vient de rafler un nouveau titre, celui de «Femme de l'année 2025» aux Billboard Women in Music Awards.

Voilà qui nous donne l'occasion de distiller quelques tuyaux sur cette artiste qui dégaine des toplines au rythme d'une mitraillette, et qui n'est pas près de s'arrêter.

Sa chanson Anxiety a ravivé de vieux souvenirs

La chanson Anxiety hante nos «Pour Toi» sur TikTok, et est devenue une véritable ode symbolisant l'année 2025. Le titre a tellement plu aux fans qu'il est devenu une trend à part entière. En effet, le son a remis au goût du jour une danse virale du Prince de Bel Air, la série phare des années 90 dans laquelle jouait Will Smith. Dans une des scènes, Will entre dans la chambre de sa soeur, qui est en train de danser. Celui-ci reproduit alors ses mouvements...et the rest is history.

On a adoré voir Will Smith et Doechii apparaître dans un même TikTok pour reproduire «leur» trend.

On avait tous déjà vibré sur ce son

On parle bien sûr de What It Is (Block Boy), sorti en 2023.

«What it is, ho? What's up?

Every good girl needs a little thug

Every block boy needs a little loveIf you put it down, I'ma pick it up, up, up»

Ne dites pas que cela ne vous dit rien! Allez, petite piqûre de rappel:

Elle a pris ce nom de scène pour une bonne raison

Jaylah Ji’mya Hickmon est née le 14 août 1998 à Tempa en Floride. A 11 ans, elle est victime de harcèlement scolaire, une expérience traumatisante qui l'amènera à refondre son identité, explique le média Vulture. Pour faire face aux difficultés, elle invente un alter ego, une version d'elle qui ne se laisse jamais intimider, et qui ne ressent même pas les morsures des alligators. Ce sera Doechii. «Ça m'est venu comme ça», dit-elle à ceux qui se demandent pourquoi elle a opté pour ce blason.

«Jaylah était peut-être victime de harcèlement, mais j’ai décidé que Doechii ne supporterait pas cette merde. Mon attitude était complètement différente. Ça m’est resté.» Doechii à Vulture.

Petite anecdote: Doechii est également surnommée la «Swamp Princess» (soit «Princesse des Marais»), en hommage à ses origines floridiennes.

On valide fort ses looks

Doechiii nous l'a prouvé à de multiples reprises, sur scène comme sur la «street»: la mode, ça la connaît, et elle ne craint pas de s'essayer à différents styles. Quelques exemples de son bagout sur tapis rouge:

C'est pantalon à crinoline gris pour les Grammys.

Doechii lors du pré-gala des Grammy Awards, le 1er février.

La star au iHeartRadio Jingle Ball 2023. Image: FilmMagic

Sculpturale en Valentino pour le Grand Dîner du Louvre, ce 4 mars.

Petit zoom des familles: Doechii donne une grande importance aux bijoux pour compléter ses looks.

Le contraste façon «cabaret» pour le défilé Tom Ford, ce 5 mars. Getty Images Europe

Doechii au défilé Schiaparelli, ce 6 mars. GC Images

C'est une bête de scène

Elle a du charisme et du chien, et elle sait envoyer quand il s'agit de se produire en live. Outre ses rimes et ses paroles bien aiguisées, elle maîtrise également la danse. Il faut dire que, durant son adolescence, Jaylah s'est formée aux arts de la scène, de la gymnastique au théâtre, en passant par le cheerleading et les claquettes. Les performances, ça la connait, et ça se voit.

Comment oublier sa performance aux Grammys 2025:

En février, la rappeuse a ambiancé le runway du défilé DSquared2 lors de la Fashion Week de Milan.

Allez, on remonte en 2024, lorsque Katy Perry et Doechii avaient mis le feu aux VMAs.

Vidéo: twitter

Elle aligne les prix prestigieux

Doechii vient d'être élue Femme de l’année 2025 aux Billboard Women in Music, ce qui la hisse à hauteur d'une Taylor Swift, d'une SZA, ou encore d'une Lady Gaga. N'oublions pas que l'on compte parmi les lauréates pléthore de noms prestigieux, de Madonna à Cardi B, en passant par Ariana Grande. Celle qui avait reçu le prix de l’étoile montante lors des Billboard Women en 2023 était décidement promise pour le firmament.

«Doechii fait fureur dans la culture pop. Cette année, elle devient la troisième femme de l'histoire à remporter le Grammy du meilleur album de rap. Elle éblouit les fans de tous les genres musicaux avec ses performances époustouflantes, ses paroles d'une franchise absolue et son son, son style et son esprit uniques.» Hannah Karp, rédactrice en chef de Billboard, dans un communiqué.

Cette consécration arrive quelques mois seulement après sa victoire aux Grammy Awards, où elle était l'artiste rap féminine la plus nommée, et où elle a remporté le prix du meilleur album rap pour Alligator Bites Never Heal. Une distinction qui n'est pas des moindres, puisqu'elle est seulement la troisième femme à gagner dans cette catégorie. Ses titres Nissan Altima, Boom Bap ou encore Denial Is A River se sont littéralement abattus comme une tornade sur l'industrie musicale!

La percée de Doechii n'est pas sans nous rappeler celle de la chanteuse Tyla, qui avait elle-même été couronnée du Grammy Award de la meilleure performance musicale africaine en 2024.

Avant les Grammys, Doechii avait déjà bien préparé le chemin de la victoire. En 2024, l’Associated Press avait nommé sa troisième mixtape comme l’un des meilleurs albums de l’année.

Si Doechii s'épanouit tant dans l'univers musical, et surtout dans le hip-hop, c'est parce qu'elle a trouvé en lui un moyen de raconter son histoire.

«Dès le début, j’ai ressenti une connexion profonde avec les racines du hip-hop et les intellectuels qui ont bâti cet héritage. La musique a toujours été pour moi un moyen de raconter mon histoire. Une façon de parler de tout ce que j’ai traversé et appris, à travers le regard d’une femme noire […] Pour moi, le hip-hop est le moyen le plus puissant de raconter son histoire, surtout celles qui ne sont pas entendues ou comprises immédiatement.» Le discours Doechii en recevant le prix «Disruptor of The Year» lors du Variety Hitmakers Brunch.

Bonus: On n'a pas fini d'entendre parler d'elle

Doechii en a encore sous les pieds, et on parie que sa fanbase ne fera que de grandir. Ses chansons finissent souvent en trend, et les internautes s'en donnent à coeur joie pour les contourner...pour notre plus grand bonheur.