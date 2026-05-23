Scotch sur la bouche, «nappuccino» et mocktails: ces tendances sommeil valent-elles vraiment le coup? image: TikTok

Vous voulez mieux dormir? Evitez ces conseils

Vous faites partie de ces individus qui peinent à trouver le sommeil? Voici quelques conseils pour glisser plus rapidement dans les bras de Morphée - et les plus douteux repérés sur les réseaux sociaux à oublier absolument.

Plus de «Divertissement»

Entre les reels Instagram, les TikTok et les conseils de pseudo-experts, les astuces censées révolutionner notre sommeil pullulent sur les réseaux sociaux. Un spécialiste américain a passé en revue les tendances les plus virales dans le New York Post — et certaines lui font franchement «peur».

Pas faute pourtant pour les experts de la santé de répéter depuis des années que les bases restent les meilleures alliées d’une bonne nuit: horaires réguliers, exposition à la lumière du matin, routine apaisante avant de dormir.

Conseils douteux

Or, l'on trouve désormais sur le web et les forums pléthore de conseils et de raccourcis tantôt étranges, tantôt absurdes, censés favoriser la quête du sommeil: scotch sur la bouche, «nappuccino», mocktails à la mélatonine ou aliments gras avant le coucher... Ces tendances ayant pour seul point commun de sombrer plus vite.

Le problème, selon David Warkentin, directeur des services du sommeil du réseau Catholic Health, dans le New York Post, c’est que beaucoup de ces astuces reposent largement plus sur l'algorithme que sur la science.

Parmi les tendances les plus controversées figure le «mouth taping», qui consiste à se scotcher la bouche pendant la nuit afin de forcer la respiration nasale. Les adeptes assurent que cela réduit les ronflements et améliore la qualité du sommeil.

David Warkentin, lui, déconseille clairement cette pratique.

«Ça me fait vraiment peur» David Warkentin, directeur des services du sommeil du réseau Catholic Health, dans le New York Post

Outre le risque évident d'asphyxie, le spécialiste s’inquiète particulièrement pour les personnes souffrant d’apnée du sommeil ou utilisant un appareil CPAP. En cas de reflux gastrique sévère ou de vomissements nocturnes, le fait d’avoir la bouche bloquée pourrait devenir dangereux. «Je resterais loin du mouth taping», tranche-t-il. «Il existe très peu de preuves montrant que cela fonctionne réellement.»

Autre tendance populaire: consommer des aliments riches en graisses avant de dormir, afin prétendument de stabiliser la glycémie et éviter les réveils nocturnes. Là encore, le spécialiste reste sceptique. «Il n’y a vraiment aucune science derrière ça», affirme David Warkentin, au New York Post.

Parmi les conseils qui cartonnent sur TikTok, on trouve aussi le «mocktail du sommeil», recette mélange généralement jus de griotte, poudre de magnésium et eau pétillante, ou encore le «nappuccino», qui consiste à boire un café juste avant une sieste de 20 à 30 minutes, pour que la caféine commence à agir précisément au moment du réveil.

Le vrai secret

Pour le spécialiste, un bon sommeil commence... dès le réveil. Il recommande de garder une heure de lever stable, même le week-end, car cela aide davantage l’horloge biologique qu’une heure de coucher fixe.

«Le sommeil, c'est avant tout une question de régularité. C'est une question de biologie. C'est une question de comportement, donc les méthodes de base seront toujours plus efficaces que les tendances du moment» David Warkentin, directeur des services du sommeil du réseau Catholic Health

Il conseille aussi de s’exposer à la lumière naturelle dans l’heure suivant le réveil pendant 10 à 30 minutes. «Le cerveau adore la prévisibilité plus que tout», résume le spécialiste.

L’exercice physique pratiqué le matin est également encouragé, contrairement au sport intense juste avant de dormir.

Avant le coucher, David Warkentin préconise plutôt la lecture, des étirements ou une émission de télévision peu stimulante. Il insiste aussi sur l’importance d’une chambre sombre, silencieuse et fraîche.

En ce qui concerne les boissons, l'alcool reste l'un des ennemis numéro un du sommeil. Même si un verre de vin au dîner ne pose pas forcément problème, les «nightcaps» (terme anglophone qui désigne un dernier verre d’alcool consommé avant d’aller dormir) perturbent le sommeil paradoxal.

Quant au cocktail sans alcool à base de griotte qui fait actuellement fureur, le médecin se montre un peu plus ouvert. Le jus de griotte contient naturellement de la mélatonine et le magnésium peut favoriser la détente musculaire. Mais attention aux quantités: «Ce n’est pas une solution miracle contre l’insomnie», rappelle-t-il. Selon lui, la mélatonine reste surtout utile contre le jet lag ou certains troubles du rythme circadien.

Quant au «nappuccino», le café pré-sieste cité plus haut, David Warkentin estime que cette technique peut fonctionner si elle reste bien utilisée, idéalement entre midi et 13 heures. La caféine devrait en revanche être complètement supprimée six à huit heures avant le coucher, en particulier pour ceux qui y sont sensibles.

Enfin, si vous n'arrivez pas à dormir, l'expert glisse un ultime conseil a priori contre-intuitif: quittez votre lit pendant une vingtaine de minutes. «Nous voulons éviter que le cerveau associe le lit à l’éveil», conclut-il. (mbr)