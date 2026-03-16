Voici les moments les plus forts des Oscars 2026

Baby Yoda a fait sa promo aux Oscars 2026. imag: dr/getty

Voici les moments les plus forts des Oscars

De la victoire de Une bataille après l'autre à l'hommage vibrant pour Robert Redford, en passant par un ex-aequo rarissime: revivez les moments clés de la 98e cérémonie des Oscars.

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Une bataille après l'autre a triomphé aux Oscars dimanche devant Sinners, auquel on doit un des temps forts de la cérémonie, une performance musicale magistrale.

Sinners et KPop Demon Hunters font leur show

Le blues s'est emparé du Dolby Theatre, transformé en bar de fortune dans une grange du Mississippi pour reproduire la scène musicale d'anthologie de Sinners (quatre Oscars dont la meilleure musique de film).

Miles Caton, qui interprète un fils de pasteur accro à la musique du diable, et l'auteur-compositeur-interprète Raphael Saadiq ont repris I Lied To You, entourés d'artistes incarnant toutes les époques de la musique noire, de l'Afrique de l'Ouest jusqu'au hip-hop américain. Participaient à cet hommage au musicien Shaboozey et à la danseuse étoile Misty Copeland, qui a récemment subi un remplacement de hanche.

Les chanteuses de KPop Demon Hunters (meilleur film d'animation) ont, elles, rendu hommage à la culture sud-coréenne en interprétant leur tube Golden, meilleure chanson originale.

Robert Redford sous l'oeil de Barbra Streisand

La cérémonie a honoré les figures du cinéma disparues récemment, dont l'acteur et réalisateur Robert Redford, «cow-boy intellectuel qui a tracé sa propre voie», selon Barbra Streisand, son amie depuis Nos plus belles années (1973).

Tué avec son épouse Michelle en décembre, le réalisateur Rob Reiner laisse en héritage des films qui «dureront des générations, parce qu'ils parlaient de ce qui nous fait rire et pleurer, et de ce à quoi nous aspirons à être», a dit Billy Crystal, héros de sa comédie romantique Quand Harry rencontre Sally (1989). Le fils du couple a plaidé non coupable de ces meurtres.

Humour consensuel pour Conan O'Brien

«Je dois vous prévenir, cette soirée pourrait devenir politique», avait annoncé le présentateur de la cérémonie, l'humoriste Conan O'Brien. Cela dit, ses piques sur le système de santé américain ou le patron de Netflix se sont avérées plutôt consensuelles.

C'est sur le traitement de l'affaire Epstein aux Etats-Unis qu'il a été le plus mordant, lançant: «C'est la première fois depuis 2012 qu'aucun Britannique n'est nommé dans les catégories meilleur acteur ou meilleure actrice. Un porte-parole britannique a déclaré : "Ouais, mais au moins, nous on arrête nos pédophiles"».

En pleine guerre au Moyen-Orient menée par Donald Trump, le ton est resté globalement très sage, hormis le «non à la guerre, libérez la Palestine» lancé par Javier Bardem sur scène.

On peut cependant relever un petit moment savoureux durant la soirée, lorsque Timothee Chalamet s'est fait taper sur les doigts pour sa petite pique sur le monde de l'opéra et du ballet:

Bébé yoda fait sa promo

Diffusée sur la chaîne américaine ABC, propriété du groupe Disney, la cérémonie a été l'occasion de faire la promotion de plusieurs films produits par la firme aux grandes oreilles.

Baby yoda, héros de la série The Mandalorian et du film The Mandalorian and Grogu, en salles en France le 20 mai, est apparu dans le public.

Anne Hathaway, à l'affiche du Diable s'habille en Prada 2 le 29 avril, a remis un prix avec la papesse de la mode Anna Wintour. Et les Avengers Chris Evans et Robert Downey Jr se sont retrouvés sur scène avant la sortie de Doomsday le 16 décembre.

Les bandes-annonces ont ensuite été diffusées pendant les publicités.

Rare ex-aequo dans l'histoire des Oscars

Pour la 7e fois seulement depuis 1929, un prix a récompensé deux films ex-aequo. Le meilleur court métrage de fiction est revenu à The Singers, de Sam Davis et Jack Piatt, et à une production française, Deux personnes échangeant de la salive, d'Alexandre Singh et Natalie Musteata.

L'acteur et humoriste Kumail Nanjiani, qui remettait ce prix, s'est amusé de «l'ironie que l'Oscar du court métrage prend deux fois plus de temps».

Barbra Streisand, pour Funny Girl, et Katharine Hepburn, pour Le Lion en hiver, s'étaient partagées le prix de la meilleure actrice en 1969. La dernière égalité remontait à 2013, avec Skyfall et Zero Dark Thirty dans la catégorie meilleur montage sonore.

(bur-pel/pno/jod)

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