Gotham City se base sur un New York dystopique. Image: gotham.fandom.com

De Gotham City à Donaldville: on a localisé 7 lieux imaginaires

Avez-vous déjà songé à vous rendre à Donaldville, Gotham City ou à Springfield chez les Simpsons? Certains ont tenté de retrouver ces lieux qui nous ont tant fait rire ou rêver.

Daniel Huber Suivez-moi

Certains sont de véritables mondes parallèles, comme l'univers de Game of Thrones ou la Terre du Milieu, de la trilogie du Seigneur des anneaux. D'autres ne sont constitués que d'une ville, d'un village ou même d'une seule adresse, comme celle de Sherlock Holmes à Londres: au 221b Baker Street.

Pour certains de ces lieux imaginaires, il existe des indications - souvent vagues et contradictoires - sur l'endroit où ils pourraient se trouver dans le monde réel. Les fans se demandent toujours lequel des innombrables Springfields aux États-Unis est la véritable patrie des Simpson ou où se trouve exactement le village gaulois où vivent Astérix et Obélix. Voici une liste des emplacements possible de sept de ces lieux imaginaires.

Gotham City

Gotham City, ou Gotham, est la ville du super-héros Batman de l'univers DC - un super-héros sans super-pouvoirs, mais équipé de toutes sortes de gadgets technologiques. Mentionnée pour la première fois dans la série de comics en 1940, Gotham est tristement célèbre pour sa corruption et sa criminalité. Le nom provient à l'origine d'un village anglais du comté de Nottinghamshire, mais au 19e siècle, il est devenu un surnom courant pour la ville de New York.

Contrairement à la Metropolis de Superman, l'architecture de Gotham City rappelle le New York de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Image: arkhamcity.fandom.com

New York a servi d’inspiration à Gotham City. «Nous ne l'avons pas appelée New York parce que nous voulions que tout le monde puisse s'identifier à elle dans n'importe quelle ville», a déclaré Bill Finger, le créateur de Batman.

«Mais bien sûr, Gotham est un autre nom de New York».

Un New York sombre et dystopique, certes - ou comme l'a dit l'auteur de bandes dessinées Frank Miller: «Metropolis est New York le jour, Gotham City est New York la nuit».

Toutefois, Gotham ne peut pas être identique à New York, puisque cette dernière est mentionnée dans l'univers DC comme une ville distincte de Gotham. Dans ces mondes fictifs de bande dessinée, la logique n'est pas toujours le plus important.

Metropolis

Selon le dicton de Frank Miller mentionné plus haut, Metropolis est New York le jour. Elle est liée au héros de bande dessinée Superman, tout comme Gotham City est connectée au sombre personnage de Batman.

Metropolis a été mentionnée pour la première fois en 1939; auparavant, le lieu d'action de Superman était une ville sans nom sur la côte est des États-Unis, mais qui était clairement identifiable comme New York. Après la création de Metropolis, New York est apparue comme une ville à part entière dans l'univers de Superman.

Selon l'auteur de bandes dessinées Frank Miller, Metropolis est New York le jour, tandis que Gotham City est New York la nuit. Image: Imago

Dans l'univers DC, il existe un lien étroit entre Metropolis et Gotham City, qui sont même souvent représentées comme des villes jumelles voisines. Cependant, alors que Gotham City a pour modèle architectural un New York situé entre à la fin du 19e et le début du 20e siècle, Metropolis est basée sur un New York moderne et futuriste. On perçoit aussi l'influence d'autres villes, comme Toronto, Washington D.C., Boston ou Montréal.

Dans la vraie vie, Metropolis se trouve dans l'État américain de l'Illinois. Image: www.imago-images.de

Il y a une Metropolis dans le monde réel. Elle se trouve dans l'État américain de l'Illinois et compte à peine 6000 habitants. Cette petite ville de province s'est autoproclamée «ville natale de Superman» et souligne cette ambition avec une statue de Superman, un musée de Superman et une fête annuelle de Superman.

L'Atlantide

Pour le royaume mythique de l'Atlantide, on a pensé à tous les endroits possibles et imaginables. Il apparaît pour la première fois chez Platon. Le philosophe grec l'a décrit au milieu du 4e siècle avant J.-C. et l'a localisé comme étant situé «au-delà des colonnes d'Héraclès», c'est-à-dire du détroit de Gibraltar. Depuis, des bibliothèques entières ont été écrites sur l'endroit exact où se trouvait cette mystérieuse Atlantide, qui aurait disparu dans un cataclysme vers 9600 avant notre ère.

Carte de l'Atlantide (au sud), du Mundus Subterraneus du prêtre allemand Athanasius Kircher, datant de 1665. carte: Wikimedia

Une multitude de lieux possibles ont déjà été proposés, notamment les îles méditerranéennes de Santorin, de Crète ou de Sicile. L'Atlantide pourrait aussi se trouver dans la mer Noire ou en Afrique du Nord - tout cela malgré la référence de Platon aux colonnes d'Héraclès, qui exclut cette hypothèse. Mais on a également supposé que l'Atlantide se trouvait en mer du Nord, par exemple à Helgoland ou, plus récemment, sur le Doggerbank englouti. Et bien sûr, n’oublions pas le mystérieux Triangle des Bermudes.

Le royaume disparu de l'Atlantide est un terreau fertile pour les créations fantastiques. Image: imago stock&people

Aucune de ces thèses, pas plus que l'existence même d'une Atlantide historique, n'a été confirmée jusqu'à présent. Platon a probablement utilisé l'histoire de cette puissance maritime antique comme d'autres mythes dans son œuvre pour illustrer une thèse qu'il avait formulée auparavant. Cela ne va pas décourager les plus téméraires - nous continuerons certainement à entendre parler de découvertes de l'Atlantide.

L'Eldorado

Au 16e siècle, les conquistadors espagnols ont conquis les empires aztèque et inca dans le Nouveau Monde. Outre l'esprit d'aventure et le devoir d'évangélisation, ils étaient surtout motivés par la soif de biens matériels, en particulier d'or. L'immense trésor d'or et d'argent que les Incas ont fait venir - en vain d'ailleurs - comme rançon pour le souverain inca Atahualpa capturé par les Espagnols, a attisé la cupidité des conquistadors.

Le radeau d'or d'Eldorado est considéré comme une preuve de l'authenticité de la cérémonie de couronnement d'Eldorado. Image: Wikimedia/Pedro Szekely

Et puis il y avait les récits des autochtones sur un trésor d'or incommensurable, qui ne faisaient qu'attiser la cupidité des envahisseurs: Il s'agit notamment de la légende du peuple Muisca dans l'actuelle Colombie, dont la cérémonie de couronnement aurait jadis prévu que chaque nouveau souverain, couvert de poussière d'or, parte sur un radeau sur un lac et y fasse couler de l'or et des pierres précieuses en l'honneur des dieux. Chez les Espagnols, cela a donné naissance au mythe d'«El Dorado», donc l'«homme d'or», qui est progressivement devenu une ville et finalement un pays légendaire rempli d'or.

Le lac Parime sur la carte Nieuwe caerte van het Wonderbaer ende Goudrjcke Landt Guiana du cartographe flamand Jodocus Hondius, datant de 1598. carte: Wikimedia

Très vite, les conquistadors ont cherché l'Eldorado presque partout dans le nord de l'Amérique du Sud. Le lac Parime, situé au sud-ouest de la Guyane espagnole, était considéré comme une piste intéressante, mais ils ne l’ont jamais trouvé, pas plus que l'Eldorado lui-même.

«Toutes ces expéditions coûteuses n'ont jamais trouvé le prétendu pays de l'or et, au cours du 17e siècle, le mythe de l'Eldorado s'est progressivement estompé»

Springfield

Springfield est l'un des noms de ville les plus courants aux États-Unis - 64 localités portent ce nom dans 35 États différents. C'est pourquoi le créateur des Simpson, Matt Groening, a choisi ce nom. Le Springfield des Simpson - une ville d'environ 30 000 à 50 000 habitants - doit représenter une petite ville américaine typique.

Groening s'est inspiré de la série télévisée Father Knows Best (Papa a raison), qui met également en scène une Springfield fictive dont l'emplacement exact n'est pas clair. Groening a expliqué que lorsqu'il était enfant, il croyait qu'il s'agissait de la même Springfield que celle située près de sa ville natale de Portland, dans l'Oregon.

Plan de la ville de Springfield dans l'univers des Simpson. carte: simpsons.fandom.com

La série contient des indications sur l'emplacement de la ville, mais celles-ci sont contradictoires. Dans un épisode, on apprend que les Simpson vivent dans le Kentucky, alors que dans le film de 2007 sur les Simpson, on découvre que Springfield est limitrophe du Kentucky. Le film prétend également que l'Ohio, le Nevada, le Maine et le Kentucky sont limitrophes de Springfield, ce qui n'est pas possible car ces États sont trop éloignés les uns des autres.

«Cela n'empêche pas les fans de la série de continuer à faire des hypothèses sur la situation géographique du Springfield imaginaire»

Le village gaulois d'Astérix

Le premier album d'Astérix est paru en 1961. C'est dans le septième album - Le combat des chefs - qu'apparaît pour la première fois, sur une page entière, la fameuse carte du village gaulois entouré de camps romains, qui sera ensuite conservée presque tout au long de l'album.

«Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains... Toute? Non! Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur», peut-on lire dans le fameux prologue.

Mais où se trouve exactement ce village gaulois? La loupe sur la carte indique une zone en Aremorica, aujourd'hui le département des Côtes d'Armor au nord de la Bretagne, mais elle ne permet pas de déterminer le lieu exact. René Goscinny, le parolier d'Astérix, a un jour souhaité «beaucoup de plaisir» à ceux qui voudraient s'y essayer. C'est également Goscinny qui a demandé au dessinateur Albert Uderzo de placer le village au bord de la mer, afin que les héros puissent facilement partir à l'aventure.

«Goscinny et Uderzo, qui n'ont jamais dit où se trouvait exactement le village gaulois, l'ont d'ailleurs conçu avant les personnages»

Les trois rochers de la Pointe des Trois-Pierres, devant le Cap d'Erquy, rappellent clairement les trois îlots de la carte du village gaulois. Image: GoogleMaps

Plusieurs localités des Côtes d'Armor ont donc revendiqué la présence du village fictif sur leur territoire. La meilleure carte est celle d'Erquy, située entre Saint-Malo et Saint-Brieuc. Uderzo connaissait la région, car lui et son frère s'étaient réfugiés près d'Erquy pendant la Seconde Guerre mondiale pour échapper au Service du travail obligatoire.

Plus tard, il y a souvent passé des vacances avec sa famille. Mais surtout, les trois rochers près de la Pointe des Trois-Pierres devant le Cap d'Erquy rappellent clairement les trois petites îles sur la carte du village gaulois. Et il y avait une carrière à Erquy - même s'il n'y avait pas de menhirs. Enfin, le «camp de César», indiqué près d'Erquy sur la carte de l'Institut géographique, est également une référence aux quatre camps romains autour du village gaulois.

Donaldville

Dans la version originale anglaise, Donald Duck et Mickey Mouse vivent dans des villes différentes, à savoir «Duckburg» et «Mouseton».

À gauche, Duckburg sur une carte de l'État américain fictif de Calisota, à droite, une carte de la Californie du Nord. carte: Wikimedia//Localisation_de_Donaldville

On pense que le Duckburg original se trouve à plusieurs endroits, presque tous situés dans l'État de Californie, comme San Francisco, Los Angeles ou Eureka. L'État américain fictif de Calisota, dans lequel se trouve Duckburg et qui apparaît dans plusieurs histoires, se trouve également sur la côte ouest des États-Unis. Il englobe à peu près le nord de la Californie, de sorte que Duckburg devrait être situé un peu au nord de San Francisco.

L'État américain fictif de Calisota est situé au nord de la Californie. Karte: Wikimedia/Jaakko Pirinen

Une partie des «donaldistes» part du principe que la ville natale des Ducks doit vraiment exister, puisque dans notre univers infini ou dans un nombre infini d'univers parallèles, la probabilité qu'elle existe est grande. Donaldville se trouverait donc dans un univers parallèle ou dans une autre dimension - et plus précisément sur une planète appelée «Stella Antium» (donc l'«Étoile des canards»).

(Traduit de l'allemand par Anne Castella)