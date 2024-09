Vidéo: watson

5 raisons qui font du Pingouin le plus cool des superméchants

Ce vendredi 20 septembre, le Pingouin, l'un des méchants les plus emblématiques de l'Univers de Batman, fait son retour sur le petit écran dans une série qui promet de dévoiler un visage encore plus sombre et complexe du personnage. Voilà pourquoi ce criminel aussi cruel qu'élégant est si fascinant.

On adore Batman, ses gadgets, sa voix d'outre-tombe, sa Batmobile et son goût pour les galas mondains. Mais ce qu’on aime encore plus à Gotham, c’est les méchants. Le Joker? Trop déprimant. Bane? Trop d’anabolisant. Non, notre préféré, c’est le Pingouin.

Ça tombe bien, une série qui lui est dédiée sort ce vendredi 20 septembre sur Canal+, avec Colin Farrell dans le rôle d'Oswald Cobblepot.

Le Pingouin (aka Oswald Cobblepot) version Colin Farrell.

Pour l'occasion, on a décidé de rassembler 5 raisons indiscutables qui font du Pingouin l'un des méchants les plus cool de l'Univers de Batman.

C’est le méchant le mieux habillé

La classe à Dallas, version Gotham. Batman: the Animated Series, 1993

Le Pingouin ou Oswald Chesterfield Cobblepot de son vrai nom, est toujours tiré à quatre épingles, prêt pour une remise des Oscars. Alors qu'en fait, il va juste commettre un crime.

Malgré les moqueries subies toute sa vie à cause de son apparence physique particulière, notamment sa petite taille, son embonpoint et son long nez, Le Pingouin a beaucoup trop de style pour aller faire des braquages en smoking avec un parapluie piégé.

En plus de cela, il porte un haut-de-forme, alors rien que pour ça, il est au-dessus.

Il a un nom tout mignon alors que c’est une ordure

C'est si mignon. Non? Image: Shutterstock

Sérieusement, qui veut se méfier d’un type qui s’appelle «Le Pingouin»? Pour nous, un pingouin, c’est un petit animal tout mignon qui glisse maladroitement sur la banquise. Mais les noms les plus cool étant déjà pris par Ra's al Ghul, Poison Ivy ou encore L’épouvantail, Oswald Cobblepot a dû se rabattre sur ce mignon petit animal.

D’ailleurs, c’est un sujet qui porte souvent à confusion en raison de la traduction de son surnom en français. En effet, le terme «Pingouin» utilisé en français est une erreur de traduction du mot anglais «Penguin», qui désigne en réalité le manchot. Ce dernier est un oiseau qui ne vole pas, tandis que le pingouin (en anglais «auk») est un oiseau capable de voler. On a vérifié, et effectivement, son apparence rappelle plutôt celle d'un manchot qu'un pingouin.

Mais pas de quoi fouetter une catwoman, car ce surnom est maintenant devenu emblématique dans la franchise de Batman.

Il n'a même pas besoin de super-pouvoirs

Deux salles, deux ambiances. Mais la classe tout de même.

Ok, les pouvoirs c’est cool. Voyez par vous-même: Poison Ivy peut commander les plantes et la flore pour empoisonner ses ennemis. Mister Freeze peut geler instantanément ses ennemis. Bane est doté d'une puissance surhumaine. Mais soyons sérieux deux secondes. Le Pingouin, il est là, et il n’a pas besoin de lancer des glaçons ou de te casser la colonne vertébrale d’un coup (Bane, on te regarde). Il peut compter sur des atouts bien plus subtils: son intelligence, son réseau de malfrats...et sa rancune très tenace.

A l’image d’un Al Capone (dont le personnage est certainement inspiré), il est le «big boss» du crime organisé à Gotham. Il gère ça comme un patron d'une multinationale, confiant et sans trembler, et contrairement à d’autres méchants comme le Joker, qui se nourrissent du chaos, le Pingouin, lui, est un fin stratège. Il utilise des gadgets ingénieux, comme ses célèbres parapluies, qui peuvent servir d'armes ou de moyen de fuir. C’est cette approche méthodique qui le rend imprévisible et dangereux, car il est l’un des rares méchants capables de rivaliser d'intelligence avec Batman. Respect.

Ses parapluies sont mieux que les nôtres

Des parapluies qui font tout... sauf protéger de la pluie. Batman: le défi

C’est une invention à l’image de son nom; c’est à dire totalement contraire à l’image que l’on se fait. Un parapluie pour nous, ça nous protège juste de la pluie. Mais ça, c’est parce qu'on n'est pas cool. Un parapluie pour ce bon vieux Oswald, c’est une arme absolue.

Exemple: il peut voler, il peut tirer sur ses ennemis, il peut gazer. Franchement, ça met une vitesse à la Batmobile qui met une plombe à démarrer (et qui pollue à mort), alors que le parapluie, c’est une véritable boîte à armes déguisée en accessoire du quotidien. Imaginons, on est là, sous la pluie, on se dit qu’il va juste se protéger. Et là, BAM! Il nous découpe en rondelles ou nous pulvérise d’acide avant de s’envoler vers son prochain larcin.

Il n’y a que des acteurs badass qui l'ont incarné

Burgess Meredith, Danny DeVito, Colin Farrell et Robin Lord Taylor dans leur rôle du Pingouin.

Le Pingouin a marqué l’audience dès sa première interprétation en 1960 par Burgess Meredith contre le Batman de Adam West à la télé. Sa performance excentrique et théâtrale a fortement contribué à définir le personnage. Mais c’est Danny DeVito qui va porter le rôle au sommet avec une interprétation mémorable, grotesque et baveuse dans «Batman Le Défi» de Tim Burton en 1992, aux côtés de Michael Keaton.

C’est aujourd’hui Colin Farrell qui a repris le flambeau depuis The Batman de Matt Reeves en 2022, avec un Robert Pattinson en Batman «emo». Sa performance sobre, mais moins marquante que ses compères, a quand même été saluée pour son maquillage impressionnant qui rendait l’acteur totalement méconnaissable.

Mais heureusement pour nous, l’acteur aura l’occasion de développer le personnage à travers la série «The Penguin» dès le 19 septembre sur HBO Max et probablement sur Canal+ sous nos latitudes, afin de peut-être nous convaincre qu’il est le meilleur Pingouin de tous les temps.

Alors, on vous a convaincu? Si, après tous ces arguments, vous préférez toujours le Joker, c’est que vous avez juste un faible pour les gars qui ne vont jamais chez le coiffeur. Le Pingouin, lui, c’est la classe et l’intelligence. Il fait tout avec style malgré un surnom de peluche pour enfant, et ça, ça vaut bien tous les rires démoniaques du monde.

