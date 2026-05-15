Veronica Fusaro sur la scène de l'Eurovision à Vienne, le 13 mai 2026. Image: EPA

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La Suisse partait avec un gros désavantage à l'Eurovision

Malgré une chanson au message fort et une performance remarquable sur scène, Veronica Fusaro a été éliminée du concours lors de la seconde demi-finale. Et il y a une bonne raison à cela.

Nadine Sommerhalder Suivez-moi

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Clap de fin pour la Suisse à l'Eurovision. Veronica Fusaro n'a pas réussi à s’imposer lors de la seconde demi-finale du concours de la chanson à Vienne. Un dénouement décevant, certes, mais largement prévisible.

En effet, alors que 25 nations s’affronteront lors de la grande finale cette année, la Suisse n’a jamais réussi à percer dans les pronostics. Longtemps cantonnée à la 26e place des cotes de paris, elle a même glissé au 27e rang ces derniers jours. La réalité a donc rattrapé les chiffres: l'aventure s'est arrêtée aux portes de la finale pour la chanteuse de 29 ans.

Pourtant, deux facteurs laissaient entrevoir une lueur d'espoir. D'une part, la concurrence était plus faible cette année: seulement 35 pays participaient, contre plus de 40 lors des éditions précédentes. D'autre part, la native de Thoune pouvait compter sur la qualité de son titre pour séduire les jurys, dont le vote compte pour moitié dans le résultat des demi-finales. Des atouts qui n'auront toutefois pas suffi.

Un manque d'imagination

Bien que Veronica Fusaro ait été sélectionnée parmi près de 500 candidats par un jury suisse et deux jurys internationaux, son titre Alice n'avait pas été initialement conçu pour l'Eurovision. Le morceau est issu de son deuxième album Looking for Connection, paru fin octobre 2025. Rappelons que les chansons présentées précédemment à l'Eurovision, notamment The Code, le titre de Nemo – gagnant du concours en 2024 –, avaient été composées lors de camps d'écriture spécialement dédiés à l'événement. Ils étaient pensés pour la grande scène et adaptés au public cible.

Mais pourquoi faudrait-il composer quelque chose de nouveau lorsqu'un titre existe déjà? De toute façon, la Suisse ne semblait pas vouloir gagner à nouveau le concours, le pays l'ayant déjà organisé en 2025. Cependant, le choix de la chanson manquait un peu d’imagination, raison pour laquelle l'artiste a été éliminée.

Faire tout comme il faut

Et ce, bien que Veronica Fusaro ait fait tout comme il fallait. C’est une musicienne dans l’âme, ça se sent, ça se voit. Elle vit sa musique. Sur la scène de l’Eurovision, elle a livré une prestation sans faute en demi-finale et a démontré la puissance de sa voix. La mise en scène était bien pensée et le message de la chanson était au cœur de la performance: Alice parle de la violence faite aux femmes et la Thounoise était prisonnière de grosses cordes rouges sur scène.

Voyez plutôt: Veronica Fusaro interprète Alice le 14 mai 2026. Image: EPA

On ne peut donc absolument rien reprocher à Veronica Fusaro. Dès lors, comment se fait-il que ça n'est pas fonctionné? C'était simplement le mauvais public pour ce titre. Ou le mauvais titre pour ce public. Ainsi, Alice reste ce qu'elle a toujours été: une excellente chanson avec un message fort, que nous entendrons certainement encore souvent à la radio.