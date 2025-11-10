larges éclaircies
DE | FR
burger
Société
Etats-Unis

La Bearista Cold Cup de Starbucks sème le chaos

Vidéo: watson

Cette gourde Starbucks sème le chaos

Une gourde à l’effigie d’un petit ours, lancée par Starbucks, a été en rupture de stock presque immédiatement après sa mise en vente.
10.11.2025, 20:5110.11.2025, 20:51
Lucas Zollinger
Lucas Zollinger

Oubliez les Labubus, les États-Unis ont trouvé leur nouvel objet de convoitise, celui pour lequel certains sont prêts à se battre. Il s’agit d’une petite gourde à café en forme d’ours, judicieusement nommée «Bearista». Cette nouveauté fait partie de la collection hivernale de Starbucks lancée outre-Atlantique.

Avant les Labubu, ces 10 jouets ont conquis les cours d'école

Lors de son lancement le 6 novembre dernier, certaines succursales de la plus grande chaîne de cafés au monde ont connu un véritable chaos: files d’attente interminables, bousculades, larmes. Dans certains établissements, le Bearista était déjà en rupture de stock quelques minutes seulement après l’ouverture, parfois dès 4h30 du matin. Face à la vague d'indignation sur les réseaux sociaux, Starbucks a publié un communiqué afin de s'excuser pour la déception occasionnée, expliquant que la demande avait été bien plus forte que prévu.

L’engouement autour du petit ours en verre était pourtant déjà palpable avant même sa sortie. Une vidéo annonçant le Bearista sur TikTok a été visionnée plus de 33 millions de fois. Aujourd’hui, la tasse en forme d’ours est en rupture de stock. Mais, comme tous les moyens sont bons pour se faire de l’argent, on la retrouve désormais en grand nombre sur des plateformes de revente en ligne comme eBay, souvent à des prix exorbitants. Chez Starbucks, elle coûtait 43,95 $ (environ 35 CHF); à la revente, certains exemplaires s’affichent désormais à plusieurs centaines de dollars.

Sur Ebay:

Il va falloir casser sa tirelire pour avoir son Bearista.

Certains fans débrouillards qui n'ont pas pu se procurer le modèle original ont simplement fabriqué eux-mêmes des tasses similaires, par exemple à partir de vieux pots de miel. Et des copies sont déjà disponibles sur des plateformes comme Etsy à des prix bien moins prohibitifs, bien qu'elles soient plus chères que l'original.

Starbucks ferme des cafés en Suisse

Quant au Vieux Continent, la tasse Bearista n’est pas disponible en Europe — et ne le sera pas, comme l’a confirmé le service de presse de Starbucks à watson. Cette tasse est et restera une exclusivité de la collection hivernale américaine. Mais rien ne vous empêche de fabriquer la vôtre.

Vidéo: watson
Plus d'articles concernant les Etats-Unis
Trump refuse d’être le président des Etats-Unis
1
Trump refuse d’être le président des Etats-Unis
de dita muller
Pourquoi le meurtre «insensé» d'une Ukrainienne secoue les Etats-Unis
Pourquoi le meurtre «insensé» d'une Ukrainienne secoue les Etats-Unis
de Fred Valet
Du «poulet au chlore» des Etats-Unis bientôt dans nos assiettes?
7
Du «poulet au chlore» des Etats-Unis bientôt dans nos assiettes?
Cette rencontre fait craindre un transfert d'UBS aux Etats-Unis
5
Cette rencontre fait craindre un transfert d'UBS aux Etats-Unis
«Elle a crié, puis le téléphone a coupé»: le Texas vit un cauchemar
2
«Elle a crié, puis le téléphone a coupé»: le Texas vit un cauchemar
de Marine Brunner
L'étrange hélicobite patriotique de Trump
4
L'étrange hélicobite patriotique de Trump
de dita muller
Le délire d’Elon Musk va révéler le talent de Donald Trump
1
Le délire d’Elon Musk va révéler le talent de Donald Trump
de dita muller
«Je vais vomir»: selon les complotistes, Trump cache quelque chose
«Je vais vomir»: selon les complotistes, Trump cache quelque chose
de Marine Brunner
Thèmes
20 plats américains qui méritent d'être connus
1 / 22
20 plats américains qui méritent d'être connus

La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre.
source: boston globe / boston globe
partager sur Facebookpartager sur X
Voici la tasse de café le plus cher du monde
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Déçue par Migros, Coop renonce à une décision qui fâche ses clients
2
La RTS condamnée pour un «Temps présent» litigieux
3
Le retour de Reto Berra en équipe de Suisse soulève un problème
Gavin Newsom trolle (encore) Trump
Après le revers cuisant subi par les républicains au pouvoir sous la présidence de Donald Trump, lors de plusieurs élections organisées à travers les Etats-Unis ce mardi, le gouverneur démocrate de Californie s'est fait un malin plaisir de taquiner son rival sur les réseaux sociaux.
Alors que les démocrates peuvent célébrer des victoires importantes cette semaine, l'un des plus importants et plus bruyants adversaires du président n'a pas manqué de se faire entendre: Gavin Newsom, 58 ans.
L’article