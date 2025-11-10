Vidéo: watson

Cette gourde Starbucks sème le chaos

Une gourde à l’effigie d’un petit ours, lancée par Starbucks, a été en rupture de stock presque immédiatement après sa mise en vente.

Lucas Zollinger

Oubliez les Labubus, les États-Unis ont trouvé leur nouvel objet de convoitise, celui pour lequel certains sont prêts à se battre. Il s’agit d’une petite gourde à café en forme d’ours, judicieusement nommée «Bearista». Cette nouveauté fait partie de la collection hivernale de Starbucks lancée outre-Atlantique.

Lors de son lancement le 6 novembre dernier, certaines succursales de la plus grande chaîne de cafés au monde ont connu un véritable chaos: files d’attente interminables, bousculades, larmes. Dans certains établissements, le Bearista était déjà en rupture de stock quelques minutes seulement après l’ouverture, parfois dès 4h30 du matin. Face à la vague d'indignation sur les réseaux sociaux, Starbucks a publié un communiqué afin de s'excuser pour la déception occasionnée, expliquant que la demande avait été bien plus forte que prévu.

L’engouement autour du petit ours en verre était pourtant déjà palpable avant même sa sortie. Une vidéo annonçant le Bearista sur TikTok a été visionnée plus de 33 millions de fois. Aujourd’hui, la tasse en forme d’ours est en rupture de stock. Mais, comme tous les moyens sont bons pour se faire de l’argent, on la retrouve désormais en grand nombre sur des plateformes de revente en ligne comme eBay, souvent à des prix exorbitants. Chez Starbucks, elle coûtait 43,95 $ (environ 35 CHF); à la revente, certains exemplaires s’affichent désormais à plusieurs centaines de dollars.

Sur Ebay: Il va falloir casser sa tirelire pour avoir son Bearista.

Certains fans débrouillards qui n'ont pas pu se procurer le modèle original ont simplement fabriqué eux-mêmes des tasses similaires, par exemple à partir de vieux pots de miel. Et des copies sont déjà disponibles sur des plateformes comme Etsy à des prix bien moins prohibitifs, bien qu'elles soient plus chères que l'original.

Quant au Vieux Continent, la tasse Bearista n’est pas disponible en Europe — et ne le sera pas, comme l’a confirmé le service de presse de Starbucks à watson. Cette tasse est et restera une exclusivité de la collection hivernale américaine. Mais rien ne vous empêche de fabriquer la vôtre.