«La chasse, barbare?! De toute façon, c'est moche, un sanglier»

A force de l'entendre râler chaque semaine, on est tenté de croire que Marie-Adèle n'aime rien. C'est faux. Elle aime la chasse. Un bébé chevreuil, mmhh...

«La chasse, c'est délicieux! J'adore le sanglier, mais ce que je préfère, c'est le faon. C'est tendre, juteux, ça fond sous la langue. Une pure merveille de la nature...» Oui, Marie-Adèle fait partie de la team «je m'en fous que ce bébé machin soit mignon, il est encore plus craquant dans mon assiette». Ça étonne qui?

Pour une fois que la dame blonde ne râle pas, ça nous fait des vacances. Ah, on me souffle dans l'oreillette qu'à la place, elle râle sur les gens qui râlent parce que la chasse, c'est mal. On a failli avoir la paix, dommage...

