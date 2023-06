«Je hais les chats... et les gens qui ont des chats»

«L'aéroport de Genève, on dirait un abattoir»

Marie-Adèle aime ce qui se fait de mieux. Un chien qui coûte cher, un sac de luxe, une piscine privée. Elle n'allait quand même pas trahir ses propres principes avec l'arrivée d'un digne héritier? Évidemment que non.

«Depuis que je suis enceinte, beaucoup de gens me demandent si j'ai déjà trouvé une place en crèche , apparemment c'est hyper tendu. Ils sont cons ou quoi? Mon gosse? Jouer avec des xylophones tout pétés sur lesquels des générations de kids ont déjà bavé et fait leurs dents? C'est de la maltraitance...»

Le plus souvent, Marie-Adèle déteste ses semblables. Elle les tolère plus volontiers avec un verre dans le nez. Mais pour le moment, son état ne le lui permet pas. Ce qui la met... dans tous ses états.

Après 14 semaines de compétition, on connaît enfin le grand vainqueur de cette 14e saison de Top Chef. Mercredi soir, le Genevois et outsider Danny Khezzar affrontait le Savoyard Hugo Riboulet. Les deux finalistes de Top Chef 2023 ont été confrontés à un défi de taille. Accompagnés de leurs anciens camarades de promotion, ils ont disposé de dix heures pour créer chacun un menu gastronomique d'exception et régaler 100 bénévoles de la Croix-Rouge.