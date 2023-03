Vidéo: watson

Copin comme cochon

«Les vendeuses, elles ont une formation vaseline pour nous dire le prix?»

Marie-Adèle aime se plaindre. De tout et de rien. Même des gens qui font simplement leur travail en lui adressant la parole, que ce soit au spa ou dans les boutiques.

«C'est quoi le délire des vendeuses des marques de semi-luxe qui te disent "Ah mais cette robe, elle est vraiment trop canon", elles sont obligées de parler comme ça? Je veux dire, c'est dans leur cahier des charges ou c'est juste pour le plaisir d'être insupportables?»

Marie-Adèle n'aime pas que «le petit personnel» lui parle de manière trop amicale. «Hé ho, on est pas amies, on ne mélange pas les torchons et les serviettes», se dit-elle quand la vendeuse a l'outrecuidance de lui adresser la parole. Un caractère de cochon. De Copin comme cochon.

