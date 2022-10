«T'as aucune personnalité avec tes stories de feuilles mortes»

Star Ac: en 48 heures, elle est la candidate la plus détestée

Lundi à 17h30 était diffusé sur TF1 le premier épisode de la quotidienne au château de Dammarie-les-Lys. Au deuxième jour, une élève en particulier s'est fait remarquer. A cause de son comportement, elle agace.

Ça y est, la Star Academy a repris, ce samedi 15 octobre, après 14 ans d’absence. Rien n'a changé à part qu'avant, on était plus jeune que les candidats et que désormais, les candidats sont plus jeunes que nous. Et aussi qu'avant, on regardait la Star Ac dans une télé à tube cathodique et que désormais, on la regarde sur notre ordinateur (ou notre télé à écran plat, si vous êtes des gens qui aiment le confort).