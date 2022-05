Vidéo: watson

Copin comme cochon

«J'adore Dubaï, c'est un peu de l'esclavage, mais c'est efficace»

Contre toute attente, Marie-Adèle Copin ne fait pas que râler. Par exemple, elle aime visiter des endroits où les droits de l'homme sont particulièrement respectés. Comme Dubaï.

«À Dubaï, c'est pas comme ici où il y a trois mecs qui mettent six mois à refaire ta salle de bain. Là-bas, OK, les conditions de travail sont un peu merdiques, mais en trois jours, ils t'ont posé le jacuzzi, c'est génial.»

Les droits de l'homme? Un concept overrated pour Marie-Adèle. L'écologie, alors? Non plus. L'égalité hommes-femmes? Lol. Ce n'est pas pour ça qu'elle va à Dubaï. Non, elle, ce qu'elle aime là-bas, c'est les voituriers, les restos qui coûtent un bras, la clim' dans les malls. Pour une fois qu'elle aime quelque chose...

