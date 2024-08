Vidéo: watson

Un Tiktokeur dévoile le secret le mieux gardé des JO de Paris

Un secret pour le moins surprenant des Jeux olympiques de Paris vient tout juste d'être dévoilé sur TikTok. Et cela ne concerne pas directement une discipline sportive… mais un muffin!

On n'ira pas jusqu’à parler de dopage, mais un des stimulants les plus populaires dans le village olympique semblait bel et bien être le muffin au chocolat. Pendant les JO, ce simple snack était devenu l'obsession des athlètes du monde entier.

Le buzz a commencé quand le nageur norvégien Henrik Christiansen a déclaré sa flamme à ce petit plaisir coupable sur TikTok.

«Je ne sais pas, les gars, si vous réalisez à quel point ce truc est bon!» ...dit-il en engloutissant des muffins comme si une médaille olympique en dépendait.

C’est avec cette simple déclaration que Christiansen est passé de nageur à influenceur en gâteaux au chocolat. Il a vu son nombre de followers exploser à plus 250 000. Ce qui a amené les internautes à le surnommer chaleureusement «Muffin Man». Oui, on a les super-héros qu’on mérite.

Au fil des vidéos sur le fameux muffin publiées sur le compte TikTok de Christiansen, la planète entière s'est mise à saliver en quête de la recette secrète.

Ce qui n’a pas fait plier le Comité d'organisation des JO, qui a préféré garder la recette sous clé. Selon Coup de Pâtes, le fabricant, il s'agit d'un maxi muffin de 130g avec un fourrage et topping en chocolat noir et des 'chunks' (pépites) de chocolat noir et de chocolat au lait. Autrement dit, il s'agit d'une délicieuse bombe calorique.

Les JO et la nourriture, c'est particulier

Avec près de 2 000 muffins engloutis chaque jour, le total a atteint les 100 000 muffins à la fin des JO. Assez pour élever le gobage de muffin au rang de discipline officielle?

Mais la saga ne s'arrête pas là! Le vidéaste américain, Jordan Howlett - alias @jordan_the_stallion8 - pense avoir découvert la recette secrète après avoir passé quelques coups de fil bien placés, a-t-il affirmé dans une vidéo publiée sur TikTok. Avec ses 13 millions de followers, ce secret ne risque plus de le rester bien longtemps.

Alors, est-ce la recette officielle? Pas sûr. Car même Muffin Man n'a pas encore validé cette «recette maison». Pour l'instant, ce muffin légendaire reste donc enveloppé dans un voile de mystère… et de chocolat fondant.

