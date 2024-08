C'est l'une des images fortes des Jeux olympiques de Paris 2024. Image: keystone

Un dunk de légende en finale des Jeux olympiques

Une action en particulier a marqué le match France-Etats-Unis, samedi à Bercy. La planète basket s'en souviendra longtemps.

C'est le match dont tout le monde rêvait. D'un côté, la France, pays organisateur, de l'autre les Etats-Unis, la nation du basket. Il s'agissait de la revanche de Tokyo et d'un classique au niveau mondial, cette affiche étant la quatrième en finale olympique.

Comme attendu, les Etats-Unis ont été sacrés pour la huitième fois consécutive. Le retour de la France à trois points dans le dernier quart-temps n'y a rien changé. Stephen Curry a eu la main chaude dans le money-time et a condamné les Tricolores avec des shoots parfois venus de nulle part. Certaines images où on le voit éviter le contre du grand Victor Wembanyama sont sublimes.

Or l'action la plus marquante de ce match est à mettre à l'actif d'un Français: Guerschon Yabusele. En fin de deuxième quart-temps, l'ailier fort du Real Madrid a posé un dunk monstrueux à une main. La particularité de celui-ci? Il a été claqué au-dessus de l'immense LeBron James, cloué à terre sur ce mouvement. C'est le genre de «poster» honteux que personne ne veut concéder, encore moins quand on s'appelle LeBron James.

Le voici ⬇️ Vidéo: twitter

Toute la planète basket s'est enthousiasmée pour ce dunk, déjà légendaire. Il rappelle inévitablement celui de l'Américain Vince Carter au-dessus du Français Fred Weis aux Jeux olympiques de Sydney, aussi mythique qu'humiliant. Seules différences: plus de puissance, moins de hauteur.

A l'époque, Carter avait pris appui sur Fred Weis, ce qui aurait mérité une faute offensive. 24 ans plus tard, LeBron James pouvait pour sa part espérer un passage en force, car il était en place sur ses appuis quand Guerschon Yabusele est venu à son contact. Dans les deux cas, le spectaculaire l'a emporté sur la défense.

Après ce dunk, LeBron James a pu se consoler par une victoire. Les Etats-Unis ont battu la France 98-87 en finale et sont une nouvelle fois champions olympiques. C'est le troisième titre pour la star du basket, après ceux acquis à Pékin en 2008 et Londres en 2012. Yabusele, lui, a prouvé qu'il avait sa place en NBA et que l'Euroleague, parfois sous-estimée, pouvait être aussi spectaculaire que la ligue américaine.

(roc)