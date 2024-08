Vidéo: extern / rest

Une embrouille éclate en plein match, la suite est magique

Les joueuses et le public ont vécu un grand moment, vendredi soir, lors de la finale du tournoi olympique de beach-volley. Tout avait pourtant très mal commencé.

Les Jeux olympiques de Paris 2024 viennent de se terminer et c'est le moment de se souvenir des plus beaux moments qui ont marqué cette quinzaine. Parmi eux, il y aura forcément une place pour la finale du tournoi de beach-volley entre les Brésiliennes (Silva Ramos/Santos Lisboa) et les Canadiennes (Humana-Paredes/Wilkerson).

Le match s'est disputé vendredi soir au pied de la Tour Eiffel, et il a été âprement disputé. Alors que le score est de un set partout et que la nuit est déjà tombée sur la capitale, une dispute éclate entre les deux équipes. L'arbitre sort un carton jaune, les deux paires se replacent quand soudain, une musique retentit dans le stade.

Ce choix musical, c'est Tony Rojas qui l'a fait. Le DJ de 49 ans a expliqué pourquoi dans Le Parisien:

«J'ai vu que les filles se prenaient la tête, j'ai eu peur que ça aille plus loin et ça, ce n'est pas possible, pas au beach-volley, mon sport. Et surtout pas aux Jeux.»

Pour apaiser les esprits, il a donc eu l'idée de «passer un morceau qui évoque la paix et la fraternité. Cette chancon, c'est Imagine. Une évidence...» Un tube de John Lennon sorti en 1971 et que le public a repris en choeur dans le stade ce soir-là. On a même vu les joueuses, fâchées quelques secondes plus tôt, esquisser soudain un sourire.

La partie a pu reprendre dans une ambiance totalement différente après cet intermède musical d'une trentaine de secondes et c'est finalement le Brésil qui s'est imposé deux sets à un.

Silva Ramos (à droite) et Eduarda Santos Lisboa après leur titre. Image: AP

À la fin de la partie, les joueuses se sont saluées et toutes avaient retrouvé le sourire sur le podium, avec peut-être une chanson qui leur trottait dans la tête.

Le duo suisse Brunner/Hüberli (3e) a fait un selfie sur le podium. Image: KEYSTONE

(jcz)