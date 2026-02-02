Jeffrey Epstein jouait sur Xbox. Image: www.imago-images.de

Epstein était banni à vie de Xbox

Les révélations se succèdent dans l'affaire Epstein. Et certaines apparaissent surprenantes. Par exemple, Xbox avait exclu le financier accusé de trafic sexuel pour son comportement envers d'autres joueurs.

Jeffrey Epstein n’a jamais eu à répondre devant un tribunal de nombre des graves crimes sexuels dont il était accusé. Il a toutefois subi des conséquences au moins sur une plateforme numérique: le service de jeu en ligne Xbox Live.

Des documents récemment rendus publics montrent que Microsoft avait définitivement suspendu le compte du financier américain en décembre 2013. Dans un courriel adressé à l’adresse privée d’Epstein, le groupe justifiait cette décision par des «harcèlements, menaces et/ou abus envers d’autres joueurs».

La première page du document que Xbox avait envoyé à Jeffrey Epstein. Image: justice.gov

Selon Microsoft, il s’agissait d’infractions répétées et graves, comprenant notamment des insultes verbales, des propos agressifs ainsi que des menaces à l’encontre d’autres utilisateurs, vraisemblablement lors de parties en ligne de jeux comme «Call of Duty» ou «Grand Theft Auto». Le mail envoyé par Xbox à Epstein dit ceci:

«Les comportements ayant entraîné cette suspension peuvent inclure, sans s'y limiter:



- Menaces de mort, de blessures, de dommages matériels ou tout autre acte de violence ou de vandalisme.



- Insultes ou propos grossiers à l'encontre d'autres joueurs.



- Harcèlement.



- Extorsion ou manipulation.



- Diffamation ou calomnie. Affichage ou transmission d'informations personnelles identifiables telles que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone ou l'adresse IP.



- Harcèlement obsessionnel.»

Epstein avait 60 ans au moment de cette suspension. Il est mort en 2019 dans une prison new-yorkaise, alors qu’il attendait son procès pour des accusations de trafic sexuel de mineures.

La suspension de son compte Xbox Live n’est qu’un des nombreux détails tirés de millions de pages d’archives récemment publiées, qui offrent à nouveau un éclairage sur le comportement et l’entourage de l’ancien banquier d’investissement.

