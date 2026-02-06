Il pleut des iguanes en Floride et les Américains les mangent

Vidéo: watson

Il pleut des iguanes en Floride

Les iguanes, paralysés par la vague de froid qui frappe actuellement les Etats-Unis, tombent des arbres quand les températures baissent.

Lucas Zollinger Suivez-moi

Le Nord-Est des Etats-Unis connaît une vague de froid inhabituelle. La Floride a aussi enregistré des températures négatives ces derniers jours, provoquant un phénomène naturel remarquable: des milliers d’iguanes verts sont tombés des arbres.

Les iguanes verts sont des reptiles et donc des animaux à sang froid. La température de leur sang est directement influencée par celle de leur environnement. Cela présente un avantage: ils n’ont pas besoin de se réchauffer par leur métabolisme et consomment ainsi beaucoup moins de nourriture que les mammifères.



Cependant, ce fonctionnement comporte aussi un inconvénient majeur, car, lorsque les températures baissent, leur corps se raidit. En cas de grand froid, ils entrent en torpeur, une forme d’hibernation. Leurs fonctions vitales sont alors réduites au strict minimum jusqu’au retour de températures plus clémentes.



C’est précisément ce qui s’est produit en Floride ces derniers jours. Lorsque les températures sont descendues en dessous de 0 degré Celsius à divers endroits, les iguanes verts se sont retrouvés paralysés par le gel. Nombre d’entre eux vivent dans les arbres et, en état de torpeur, sont alors tombés au sol.

Vous reprendrez bien un peu d'iguane?

L’iguane vert n’est pas originaire de Floride. Introduit dans les années 1960 par voie maritime, il s’est depuis rapidement propagé. Espèce envahissante, il entre en forte concurrence avec les espèces indigènes pour l’accès aux ressources. De ce fait, il est considéré comme nuisible et fait l’objet de campagnes de chasse.

Ethan Cotto, vice-président de la société de lutte antiparasitaire IggyTrap, posant avec ses trophés. Image: Reuters

Durant cette vague de froid, les spécialistes de la lutte antiparasitaire profitent des conditions favorables. Ils peuvent actuellement ramasser les animaux errants, littéralement dans les rues. Afin de réguler leur population, nombre d'entre eux sont ensuite euthanasiés.

Ce phénomène naturel n'attire pas seulement l'attention des professionnels de la lutte antiparasitaire. Plusieurs influenceurs des réseaux sociaux se sont également lancés à la recherche des iguanes immobilisés. Mais ils ne se contentent pas de tuer les animaux; ils utilisent aussi toutes leurs parties, y compris la viande en cuisine.

Voici comment on fait un tacos «Florida Man» à base d'iguane vert. Image: tiktok / @gray.davis

La chair des iguanes verts est riche en protéines, en omégas 6 et en omégas 3. Les œufs d'iguanes sont principalement composés de jaune, avec peu de blanc et sont donc parfaits pour des omelettes. Dans les Caraïbes, d'où les iguanes sont originaires, ils sont surnommés «pollo de los árboles», soit le poulet des arbres.