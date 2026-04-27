Cute news
Voici votre dose d’animaux mignons
Voici une sélection de petits animaux pour égayer votre début de semaine. 🤏
Comme tous les lundis, cette page offre l'occasion de scroller à travers notre rubrique Cute News. Aujourd’hui, honneur aux petits, avec une sélection d’animaux qui redonnent tout son sens au mot «mignon».
Bonjour, c'est bien ici la rubrique Cute News?
Mais oui, entrez! Il y en a pour toutes les tailles!
Soit c'est une grosse tête, soit un très petit chien.
Mais comment peut-on être si petit?
«Pardon, mais cette place est occupée!»
Il fait la taille de la télécommande.
Pour lui, c'est un gigantesque snack.
Avancez, bon sang!
Quand la Pokéball s'est ouverte.
L'évolution du teckel:
Une petite hermine dans la neige, vous ne trouverez pas plus chou.
Mon nouveau but: échanger mon lit contre un capuchon géant.
Un petit hamster avec un petit plâtre.
Si petit et déjà si gracieux.
Avez-vous déjà vu un si petit poulpe?
Ce petit objet duveteux est vendu par lot de trois.
Moi qui viens demander une augmentation.
Il est très facile à parquer.
Hedwige, c'est bien toi?
Le serpent le plus mignon du monde, c'est lui:
Hé, regarde-moi quand je te parle!
Ça va être dur de trouver plus petit.
Et pour finir, voici le plus petit chat du monde:
Vous aimez les Cute News? Par ici!