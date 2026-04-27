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Voici votre dose d’animaux mignons

Le plus petit félin sauvage au monde est le Chat rubigineux, originaire d&#039;Inde et du Sri Lanka. Mesurant environ 35 à 40 cm pour un poids adulte d&#039;à peine 1,5 kg, il tient dans la paume d&#0 ...
Le plus petit félin sauvage au monde est le Chat rubigineux, originaire d'Inde et du Sri Lanka. Mesurant environ 35 à 40 cm, il tient dans la paume d'une main.Image: BBC
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Voici votre dose d’animaux mignons

Voici une sélection de petits animaux pour égayer votre début de semaine. 🤏
27.04.2026, 05:3327.04.2026, 05:33
Corina Mühle
Corina Mühle

Comme tous les lundis, cette page offre l'occasion de scroller à travers notre rubrique Cute News. Aujourd’hui, honneur aux petits, avec une sélection d’animaux qui redonnent tout son sens au mot «mignon».

Bonjour, c'est bien ici la rubrique Cute News?

Cute News: Kleine Tiere
Image: instagram

Mais oui, entrez! Il y en a pour toutes les tailles!

Cute News: Kleine Tiere
Image: instagram

Soit c'est une grosse tête, soit un très petit chien.

Cute News: Kleine Tiere
Image: instagram
Voici la plus grande raclette au monde

Mais comment peut-on être si petit?

Cute News: Kleine Tiere
Image: instagram

«Pardon, mais cette place est occupée!»

Die kleinsten, herzigsten Tiere. Nur hier, bei den Cute News
Image: reddit

Il fait la taille de la télécommande.

Cute News: Kleine Tiere
Image: instagram

Pour lui, c'est un gigantesque snack.

Cute News: Kleine Tiere
Image: instagram

Avancez, bon sang!

Cute News: Kleine Tiere
Image: instagram

Quand la Pokéball s'est ouverte.

Kleine Tiere: Schildkröte aus Ei
Image: reddit

L'évolution du teckel:

Kleine Hunde
Image: imgur

Une petite hermine dans la neige, vous ne trouverez pas plus chou.

The white mountain ermine is a tiny animal that looks like a weasel. In cold seasons, its fur turns completely white. People also call it a stoat or short-tailed weasel.
by u/TimeCity1687 in Awww

Mon nouveau but: échanger mon lit contre un capuchon géant.

Cute News: Kleine Tiere
Image: instagram
Fini de rire: les Fails sont de retour, et c'est du sérieux!

Un petit hamster avec un petit plâtre.

Cute News: Winzige Tiere
Image: via boredpanda

Si petit et déjà si gracieux.

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giff via reddit

Avez-vous déjà vu un si petit poulpe?

Kleine Tiere: Cute ENws
Image: reddit

Ce petit objet duveteux est vendu par lot de trois.

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit

Moi qui viens demander une augmentation.

Die herzigsten kleinen Tiere der Welt (Cute News)
Image: reddit

Il est très facile à parquer.

Cute News: Kleine Tiere
Image: instagram

Hedwige, c'est bien toi?

Kleine herzige Tiere für Cute News
Image: reddit
Ces 10 lieux incroyables en Suisse sont à fuir à tout prix ce week-end

Le serpent le plus mignon du monde, c'est lui:

Surprise
Surprise

Hé, regarde-moi quand je te parle!

Coole Tiere, die sehr klein sind: Opossum
Image: tumblr

Ça va être dur de trouver plus petit.

Kleine Tiere (Cute News)
Image: reddit

Et pour finir, voici le plus petit chat du monde:

Vidéo: YouTube/BBC
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