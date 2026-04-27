Le plus petit félin sauvage au monde est le Chat rubigineux, originaire d'Inde et du Sri Lanka. Mesurant environ 35 à 40 cm, il tient dans la paume d'une main. Image: BBC

Cute news

Voici votre dose d’animaux mignons

Voici une sélection de petits animaux pour égayer votre début de semaine. 🤏

Corina Mühle Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Comme tous les lundis, cette page offre l'occasion de scroller à travers notre rubrique Cute News. Aujourd’hui, honneur aux petits, avec une sélection d’animaux qui redonnent tout son sens au mot «mignon».

Bonjour, c'est bien ici la rubrique Cute News?

Mais oui, entrez! Il y en a pour toutes les tailles!

Soit c'est une grosse tête, soit un très petit chien.

Mais comment peut-on être si petit?

«Pardon, mais cette place est occupée!» Image: reddit

Il fait la taille de la télécommande.

Pour lui, c'est un gigantesque snack.

Quand la Pokéball s'est ouverte.

L'évolution du teckel:

Une petite hermine dans la neige, vous ne trouverez pas plus chou.

Mon nouveau but: échanger mon lit contre un capuchon géant.

Un petit hamster avec un petit plâtre.

Si petit et déjà si gracieux.

giff via reddit

Avez-vous déjà vu un si petit poulpe? Image: reddit

Ce petit objet duveteux est vendu par lot de trois.

Moi qui viens demander une augmentation. Image: reddit

Il est très facile à parquer.

Hedwige, c'est bien toi?

Le serpent le plus mignon du monde, c'est lui:

Hé, regarde-moi quand je te parle! Image: tumblr

Ça va être dur de trouver plus petit.