Hanouna «paie» pour être très bien classé au padel

Quand le célèbre animateur n’officie pas sur W9, il tape (très) souvent des balles sur un terrain de Padel. Mais s’il est aujourd’hui au 151e rang des joueurs français, ce n’est pas uniquement grâce à ses capacités sportives: il sort son porte-monnaie.

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Cyril Hanouna paierait des joueurs de padel meilleurs que lui pour s’assurer un classement qui est loin d’être ridicule. Au classement des joueurs français, il se hisse actuellement au 151e rang. Pas mal pour un animateur dont on a l’impression qu’il passe sa vie en studio, sur W9 ou Fun Radio. Une enquête de Ouest France révèle qu’un «nombre croissant de joueurs payent leur partenaire pour gagner des places plus facilement et rapidement».

Une pratique «interdite et sanctionnable», estime la Fédération française de tennis (FFT).

«Hanouna a fait usage de cette pratique et ne vaut pas son classement» Selon l’enquête de Ouest France

Etant donné que ce sport se pratique en double, le grand passionné de padel «reconnaît être régulièrement ciblé par ses adversaires en P1000», le haut niveau national, mais «tient à défendre son niveau»: «Je ne suis pas une chèvre quand même», a-t-il dit dans un entretien publié dimanche. L’enquête révèle également que cette pratique illégale, baptisée «tournois coachés», bénéfice à tout le monde.

Cyril Hanouna étant l’un des joueurs français les plus célèbres, sa popularité «permet à ses partenaires et à ce sport plus globalement de gagner en médiatisation», lit-on encore. Dans l’interview, l’animateur affirme ne pas payer directement les bons joueurs, mais se chargerait des à-côtés, la bouffe, l’hôtel, les tournois: «Je les régale, c’est normal».

«Il y a beaucoup de public qui vient me voir, c’est génial. Et pour ces joueurs ça leur fait une belle vitrine pour se faire connaître» Cyril Hanouna

Quel niveau a-t-il vraiment, alors? Cyril Hanouna estime être à la 600e place, sans les petits cadeaux et arrangements avec le milieu, apprend-on enfin dans Ouest France.

(fv)