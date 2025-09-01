Cyril Hanouna a fait son grand retour sur W9, beaucoup plus policé qu’à l’époque de C8. capture d’écran w9

Hanouna a-t-il dépassé les bornes ce soir pour son grand retour?

«Tout beau tout 9» a inauguré son premier épisode, lundi soir, sur W9. Comme son nom ne l’indique pas, la nouvelle émission de l’ex-tornade de C8 n’est qu’un ersatz de «Touche pas à mon poste», un poil plus gras et dans un nouvel écrin. Il paraît qu’on ne change pas une équipe qui gagne.

La respiration n’aura pas duré des plombes. Juste le temps pour Cyril Hanouna d’engager les mêmes chroniqueurs (ou presque) et de se dorer la pilule en bord de mer quelques jours. Après la fin de «Touche pas à mon poste» et la disparition de la chaîne C8, en février dernier, pour cause débordements jugés impardonnables par l’Arcom, l’animateur était brièvement revenu, à moitié à sur Internet, pour crier qu’il ne se taira pas.

Promesse tenue, avec son atterrissage, ce lundi, sur W9.

Une nouvelle émission? Négatif. «Tout beau tout 9» ne l’est pas vraiment, même si les patrons de M6 ont sommé Hanouna d’abandonner le marchepied à l’extrême droite et les sujets d’actualité explosifs. Restait donc à dépoussiérer l’ambiance de kermesse, les plages de pubs à rallonges, les caresses dans le sens du poil, les rires exagérés et le culte de la personnalité.

Une formule qui a fait ses preuves, mais il faudra chercher la créativité (et la publicité cachée) ailleurs, notamment dans la chemise en jean choisie par Hanouna, à 1100 euros chez Louis Vuitton.

A 18h45, après une interminable inauguration en extérieur, avec des chroniqueurs sur tapis rouge, une ambiance de supermarché et une arrivée du gourou par les airs, la première heure ressemblera à une sorte d’Intervilles un peu bordélique, sans épreuves majeures, mais accompagné des mêmes vachettes que le taulier malmenait contractuellement sur C8.

Plus tard, le tourbillon du PAF s’en prendra d’ailleurs violemment au comeback du jeu historique de France 2, présenté par Nagui… mais sans ses célèbres vachettes. L’époque et les boucs émissaires changent. Pas les émissions de Cyril Hanouna.

Autour de la table lundi soir, une grosse poignée de têtes connues et quelques nouveaux arrivants. Nelson Monfort, Marlène Schiappa, Chat GPT (si, si) ou encore l’ex-chroniqueur communiste de Pascal Praud, Olivier Dartigolles. Autre soldate débarquée de CNews, la journaliste Shana Loustau a été chargée de faire chauffer la casserole de l’actualité, tout en évitant le dérapage de trop.

On a donc dû se contenter des turbulences de Bayrou, une semaine avant le vote de confiance. Hormis un petit bâillement populiste de Gilles Verdez, la polémique n’arrivera pas.

Il faut dire que le «groupe M6 a prévu un système de sanctions graduées acquittées par l’animateur en personne», rappelait le média Les Jours. De quoi freiner les ardeurs d’un Cyril Hanouna qui s’était perdu dans les affres politiques avant la fin de C8? Oui. Du moins après la première émission, qui s’est contentée d’aligner les blagues potaches, les gros potins du web, la critique des émissions des chaînes concurrentes et une revue de presse expresse, baptisée «Les gros doss».

Avec ce déménagement sur W9, le divertissement semble de retour, le tout n’est pas toujours dénué d’intérêt, mais le temps est long. Cyril Hanouna est décidément incapable de mesurer son omniprésence. A 21h15, après plus de deux heures d’antenne, on a failli se retailler les ongles pourtant coupés en début d’émission.

Avec un gros moment de malaise offert par l’ancien punching-ball chroniqueur Mathieu Delormeau pour toute conclusion, Hanouna annoncera enfin la présence «exceptionnelle» de Patrick Sébastien mardi soir.

TBT9, c’est tout beauf et pas neuf. De quoi tabler, malgré tout, sur un carton d’audience.