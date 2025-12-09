Chaque année, à Noël, l'acteur mythique honore une petite centaine de chanceux avec un cadeau spécial. getty/watson

Le cadeau de Noël de Tom Cruise va créer des émeutes

Alors que Noël approche à grands pas, à Hollywood, les rumeurs vont bon train sur la petite centaine de privilégiés de la A-List qui recevront sur leur pallier le célèbre «gâteau de Noël» de Tom Cruise. Une tradition qui perdure depuis plus de quinze ans.

Hohoho! Il n'a pas tout à fait la barbe blanche ni la bedaine de l'emploi mais, dans certains foyers d'Amérique, Tom Cruise est aussi attendu que le Père Noël. La raison est aussi basique que notre attrait pour le sucre: une pâtisserie. Ou plus précisément: la pâtisserie.

Un Bundt cake au chocolat blanc et à la noix de coco, décrit par ceux qui ont la chance d'y goûter comme:

«Le gâteau le plus délicieux que vous ayez jamais mangé» L'acteur Glen Powell, partenaire de Tom Cruise dans Top Gun, qui a eu la chance d'y goûter.

«Le meilleur» L'actrice Brooke Shields, dans People

«Un gâteau doux, soyeux, luxueux, d'une richesse incroyable, presque indescriptible. Est-ce le meilleur gâteau que j'aie jamais mangé? Fort possible» Stuart Heritage, après avoir goûté ledit gâteau

Un Bundt cake, ou littéralement gâteau Bundt, doit son nom au moule Bundt, à la forme caractéristique en forme de beignet. goldbelly

Plus concrètement, il s'agit d'une création de la boulangerie Doan's Bakery de Woodland Hills, en Californie, une entreprise familiale avec laquelle Tom Cruise collabore depuis que Diane Keaton a fait découvrir ces incroyables gâteaux à son ex-femme, Katie Holmes, lors d'un tournage en 2008.

Sur la liste

Car, chaque année, ils sont ainsi une centaine à avoir le privilège de découvrir le paquet, soigneusement emballé dans du papier de créateur blanc et or, accompagné d'une décoration d'un petit mot de l'acteur, sur le perron de leur porte.

Le gâteau de Glen Powell, l'an dernier. instagram

A 130 dollars pièce, cela représente un petit budget pour Papa Cruise. D'autant que certains sont acheminés par jet privé, comme celui du journaliste Suart Heritage, qui a raconté cette expérience émouvante en 2021 dans le Guardian.

Selon Eric Doan, le propriétaire de la boulangerie, dans le Daily Mail, les noms demeurent «à peu près les mêmes» chaque année, quelques semaines avant Noël. «Je les emballe spécialement dans une boîte cadeau, et ensuite ils [la société de Tom Cruise] les décorent», précise encore le cuisinier.

Le gâteau est disponible en trois format: le grand, le moyen et «enfin quelques petits formats symboliques, je pense pour les employés, ou qui sait?», suggère Eric Doan.



Une chose est sûre: les premiers chanceux ont déjà reçu leur paquet. Matthew Belloni, l'influent fondateur du média Puck News, en fait partie. Le 2 décembre, le journaliste a partagé une photo du gâteau à la noix de coco sur son compte X:

Impossible de prédire qui sera retenu cette année. Selon le Mail, la liste des bénéficiaires comprend déjà Glen Powell, Tom Hanks, Renee Zellweger, Jon Hamm, Miles Teller, Dakota Fanning, Whoopi Goldberg, Cobie Smulders et Sherri Shepherd.

Les Bundt cakes de Doan's sont disponibles à la livraison. Mais Tom Cruise fait parvenir les siens directement par jet privé. image: goldbelly

Plusieurs déçus

Qui dit heureux élus, dit aussi grands déçus. Comme le rappelle leur fabricant dans le Daily Mail, certains se retrouvent brutalement rayés de la liste d'une année à l'autre. «Il m’arrive souvent que des gens qui recevaient un gâteau pour avoir travaillé sur un film ou d’une autre manière [avec Cruise] n’en reçoivent plus», regrette Eric Doan.

«Les gens viennent nous voir et disent: Oh, avant, on le recevait tous les ans. Maintenant, on ne le reçoit plus» Eric Doan, au Mail

Monica Barbaro, la partenaire de Tom Cruise dans Top Gun: Maverick, semble toutefois savoir comment l'acteur mythique de 63 ans procède dans son listing. «J'ai entendu dire que ces contrats peuvent expirer», a-t-elle expliqué en 2022 au média TheWrap.



«Comme il travaille constamment avec de nouvelles personnes, j'ai entendu dire qu'on ne bénéficie pas de ces avantages à vie à moins de continuer à travailler avec lui» Monica Barbaro, à TheWrap

«Je ne sais pas si nous le saurons un jour – cela me briserait le cœur. Ce sera vraiment un Noël triste, l'année où je n'aurai pas ce gâteau», avait-elle encore fait savoir.

On ignore si Monica Barbaro a bien reçu son cake bien-aimé cette année. Une chose est sûre: l'actrice Brooke Shields, elle, fait partie de celles et ceux qui ont été bannis. «J'étais sur la liste pendant un certain temps», a révélé l'actrice en 2023 au magazine People. J'y ai figuré pendant dix ans et j'ai reçu le gâteau à la noix de coco chaque année, ce qui me rendait très heureuse.»

«C’était de leur part [Tom Cruise et Katie Holmes] et [leur fille] Suri, donc ils étaient là tous les trois, puis rapidement, il n’était plus de la part ni de Suri ni de Katie, seulement de Tom.»

«Puis, pendant un temps, ce n’était plus que de la part de Tom, mais pas à chaque fête. Et puis, les gâteaux se sont arrêtés» Brooke Shields, à People

On en pleurerait presque.

En attendant, pour les estomacs curieux et les amateurs de douceur, le gâteau est disponible à la commande sur le site spécialisé Goldbelly - mais livrable uniquement aux Etats-Unis. Sacré Père Noël.