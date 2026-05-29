Ryan Chen est le meilleur imitateur chinois de Donald Trump. Et du monde? Image: dr

Vous n'êtes pas prêts pour le Donald Trump chinois

Le Chinois Ryan Chen fait sensation en imitant Donald Trump à la perfection. Voix, gestes et intonations convainquent au point qu’on croirait le président des Etats-Unis en personne, pour le plus grand plaisir de ses 1,7 million d’abonnés.

Plus de «Divertissement»

«Si vous allez à Chonqching, vous devez visiter cet endroit!»: en anglais dans la vidéo, un homme fait la promotion d'une place de la mégapole chinoise. Faites l'exercice: en fermant les yeux, impossible d'entendre qui que ce soit d'autre que Donald Trump.

Et pourtant, son nom est Ryan Chen. Et son imitation est, soyons honnêtes, parfaite. La voix rugueuse et nasillarde, le ton versatile, le rythme inconsistant, de soudains pics aigus ou graves: tout y est. Couplez à cela des réflexions qui sortent de nulle part, une posture physique et un langage non-verbal bien étudié. Et voilà, le Trump chinois était né.

Des imitateurs de Trump, il y en a beaucoup. Beaucoup trop? Alec Baldwin, Jamie Foxx ou encore Shane Gillis, you name it. Qui aurait cru que le meilleur d'entre eux viendrait de Chine, le pays le plus critiqué par Donald Trump depuis sa présence sur la scène internationale?

L'accent de Trump en mandarin

Chen Rui, de son vrai nom, est un local de Chonqching de 42 ans, qui fait connaître sa ville au monde entier avec ses vidéos. Il s'amuse désormais avec les touristes, passant de l'anglais au chinois de manière parfaitement fluide. Certains s'amusent en commentaire:

«Il a même l'accent de Trump en mandarin»

Sa chaîne Instagram «trumpbyryan» (c'est-à-dire: «Trump by Ryan») compte plus de 1,7 millions d'abonnés et de nombreuses vidéos dépassent les 200 000 vues. Déjà lancé en 2024, le créateur de contenu a depuis encore largement amélioré son imitation de Donald Trump.