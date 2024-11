FAKE NEWS! Image: watson

S’agissait-il de la «fake Melania»? La théorie du complot qu'on mérite

Ces dernières heures, une vieille rumeur a refait surface: selon les théoriciens du complot, Donald Trump serait accompagné non pas de son épouse, mais de la «fausse Melania». Des sourires trop figés, une grosse paire de lunettes de soleil: pour les internautes, il n'en fallait pas plus pour réactiver le mythe de la First Lady clonée.

Plus de «Divertissement»

Alors que le monsieur orange Donald Trump s’apprête à redevenir le président de la première puissance mondiale, ces dernières heures, il n'a pas été le seul membre du clan Trump à titiller les internets.

Son épouse, Melania, fait à nouveau frétiller les enquêteurs du dimanche, qui dégainent une fois de plus la carte de «c’est un complot» sur Twitter (ou X, selon un milliardaire trumpiste qui fabrique des fusées, des voitures et des problèmes). Comme dirait Trump, FAKE NEWS.

La vraie fausse Melania

Dans les derniers jours de sa campagne présidentielle, l’ex-président-futur-président, fidèle à sa stratégie de «all eyes on MEEE», s’est retrouvé une fois de plus au centre de l’attention. Mais il n’était pas seul: à ses côtés, Melania Trump… ou pas. Car selon les plus fins limiers du web, cette Melania-là serait une «fausse».

Le mythe de la «fake Melania» n’a rien de nouveau, il fait d'ailleurs partie des grands classiques des réseaux sociaux depuis les tout premiers jours du premier mandat de Donald Trump. La théorie est simple: Melania serait parfois remplacée par un sosie, une doublure d’un talent plutôt modeste en imitation de First Lady.

Et à nouveau, ce 5 novembre 2024, la toile s’est enflammée: une mâchoire trop carrée ici, un sourire trop figé là, et une grosse paire de lunettes pour cacher tout ça, qu'elle n'a pas enlevée, même à l'intérieur. «FAKE MELANIA IS BACK», clament les internets.

C’est que Melania n’a pas toujours été la plus enthousiaste - doux euphémisme - des partenaires dans le show permanent de son mari. La «fake Melania», symbole ultime d’une campagne où tout aura été transformé en spectacle, jusqu’à la dernière mèche de cheveux laquée.

Au final, peu importe les faits (et c'est pas Trump qui dira le contraire), l’essentiel, c’est l’image: une vraie-fausse Melania pour accompagner un Donald bien réel... et bien bruyant.



Allez, à dans 4 ans.