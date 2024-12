Ils ont tous l'air très contents d'être là. netflix

Cette télé-réalité à Dubaï revient avec plus de baston en robe couture

Dubai Bling rempile pour une troisième saison. Le show Netflix promet encore plus de drama et de nouvelles personnalités font leur entrée.

De la vaisselle qui s'envole, des cris d'hystérie, des coups prêts à partir, des larmes et même des valises Rimowa détruites à coup de masse (le pire): bienvenue dans le monde merveilleux et glamour de Dubai Bling, saison 3.

La bande-annonce a été révélée ce mercredi 11 décembre et elle promet de la baston en robe à paillettes.

Vidéo: youtube

Cette télé-réalité Netflix suit la vie d'un groupe «d'amis», ou plutôt de gens qui se connaissent via Instagram, et vivant à Dubaï. Ils sont originaires d'Inde, du Liban, d'Irak, ou encore du Koweït. Tous parlent arabe, mais ils préfèrent s'insulter en anglais, ça fait plus international.

Le 8 janvier, on retrouvera les stars du show: Safa, Ebraheem, Farhana, Mona Kattan et son mari, Loujain, Zeina ou encore Dj Bliss. La saison 3 verra l'arrivée de trois nouvelles têtes: Jwana Karim, une mondaine irakienne aux 4 millions de followers sur Instagram, Mahira Abdel Aziz, une actrice et influenceuse dubaïote et égyptienne qui fait rêver 3 millions de fans et finalement, le mannequin saoudien Roz, 15 millions de followers, qui d'après les sites spécialisés de Dubaï, a une «personnalité polarisante», autrement dit, on va adorer la détester.

Jwana Karim est l'une des nouvelles protagonistes du show. instagram

Une chose qui ne change pas: leurs looks façon Hunger Games, leurs arrivées flamboyantes en slow motion comme s'ils tournaient une pub pour un parfum très cher et très kitsch. Et à chaque apparition devant la caméra, c'est à celui qui fera rugir le plus fort sa Class G (louée, selon les mauvaises langues du show).

Elle sponsorise quel district pendant les Hunger Games? netflix

L'émission a eu un succès retentissant au Moyen-Orient, mais aussi dans le monde entier, car elle reprend les codes d'autres télé-réalités, comme Selling Sunset et Bling Empire, le genre d'émissions qui mêlent fric, glamour et implants mammaires.

Dubai Bling, saison 3, sera disponible sur Netflix le 8 janvier.

