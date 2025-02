C'est normal à Dubaï

Une vidéo fait actuellement le tour des réseaux sociaux. On y voit deux ados en train de promener leur toutou, sauf que l'animal est un robot.

Dubaï: ses plages, ses influenceurs, ses Cybertruck, ses cappuccinos en or et... ses chiens-robots. Une vidéo s'est emparée des réseaux sociaux. On y voit deux jeunes filles en train de promener en laisse leur toutou de ferraille au bord d'un canal. Non sans peine, car visiblement, à cause du vent, le bout de métal à quatre pattes ne veut pas avancer. On voit les adolescentes tirer sur la laisse, à deux doigts d'engueuler le chien en mode: «Allez Rocki! Au pied!»

C'est lunaire, c'est Dubaï

@d_sandmartin it doesn't look excited to walk with them... but thing like this and the Tesla cyber truck is what surprises me most in Dubai ♬ Can't Stop - DJ Hoppa

Le robot est commercialisé par la marque chinoise Unitree. Il est en vente à partir de 1600 dollars (environ 1500 francs) et, pour ce prix, il donne la patte, danse, prend des photos, dit quelques mots, évite des obstacles et court. Selon la vidéo promotionnelle disponible sur YouTube, il sait également faire du breakdance et des sauts de cabris dans la montagne.

Dans la réalité, Go2 fait parfois la gueule et il lui arrive qu'il ne veuille pas marcher.

Sur Amazon où le robot est vendu, Go2 n'obtient qu'un timide 3,7 sur 5 et on peut y lire de nombreux avis négatifs qui pointent du doigt des frais cachés, comme le fait qu'en plus de payer les 1500 francs, il faut allonger de l'argent pour débloquer certaines fonctionnalités.

Sur Reddit, les personnes l'ayant utilisé parlent d'une batterie de mauvaise qualité, avec seulement 10 à 15 minutes d'autonomie. D'autres, qui se croyaient déjà dans le film I,Robot, se disent déçus du manque d'agilité de Go2:

«Vous ne pouvez pas parler directement au chien à moins de parler chinois. Il n'écrit pas son propre code. Il ne patrouille pas dans votre maison. Il ne danse pas sur ses deux jambes et ne fait pas le poirier»

Il faut peut-être essayer de faire une mise à jour du software ou tenter de lui donner une croquette. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.

Reste qu'à Dubaï, on voit des choses encore plus lunaires qu'un chien-robot. J'ai déjà été témoin d'une scène hallucinante où quelqu'un promenait ses tortues. Et voir des chiens, des vrais, comme des huskies, une race bizarrement à la mode à Dubaï, dans une ville où il fait plus de 40 degrés l'été, c'est plus impressionnant que de voir des chiens-robots.

