Ça ferait presque un peu rêver tant cette voiture bon marché ressemble à une Range Rover. Image: Youtube/Supercar Blondie

Que vaut cette fausse Range Rover chinoise à 4000 francs?

Pour 4000 francs, chez Range Rover, on peut tout juste s’offrir un volant. En revanche, sur la plateforme Alibaba, il est possible d’acheter une copie, visuellement très proche de son modèle britannique. Des youtubeurs spécialisés en voiture ont mis cette imitation à l’épreuve.

Markus Abrahamczyk / t-online

Un 4x4 de luxe pour de 4000 francs? Ca semble trop beau pour être vrai – et c’est effectivement le cas. Une entreprise chinoise a lancé un modèle qui, à première vue, ressemble étonnamment au luxueux et célèbre classique britannique Range Rover (vendu à partir de 150 000 francs).

Avec un prix de seulement 4000 francs, ce véhicule est 35 fois moins cher que l’original. Cependant, ceux qui pensaient faire une bonne affaire risquent vite de déchanter, comme l’ont démontré deux youtubeurs dans leur test.

Méfiez-vous des apparences

L'original et l'imitation: Nul besoin de préciser laquelle est laquelle tant les différences sont flagrantes. Image: Youtube/Supercar Blondie

À première vue, le véhicule impressionne avec sa calandre et son design qui rappellent sans équivoque l’élégance du modèle vendu par l'illustre marque britannique. Mais il suffit de gratter un peu le vernis pour découvrir que l'engin n’est qu’une pâle imitation. Les portes vacillent, les ajustements sont hasardeux, et la qualité de la finition ne trompe personne: des économies ont été faites et sans la moindre subtilité.

Le contexte du test:

Les youtubeurs Sergi Galiano et Nate Bain ont commandé cette imitation d'une Range Rover pour 4000 dollars sur Alibaba, sans vraiment savoir à quoi s’attendre. Ils ont ensuite fait un comparatif avec le modèle original du 4x4 britannique en le testant minutieusement. Leur vidéo disponible sur la célèbre chaîne YouTube Supercar Blondie est devenue, un énorme succès, totalisant 3,5 millions de vues (de quoi rentabiliser facilement les 4000 balles investies).

La puissance d'un lave-linge

La principale différence avec la Range Rover se cache sous le capot. Au lieu d’un puissant moteur thermique comme celui de l’original, ce modèle est doté d’un moteur électrique de seulement 3500 watts, soit l’équivalent de la puissance d’un sèche-linge. Résultat: une autonomie limitée à 90 kilomètres et une vitesse maximale de 50 km/h. Le plaisir de conduite est quasiment absent, offrant une expérience qui évoque davantage un scooter électrique poussif qu’un véritable bolide doté de quatre roues motrices.

Ca fait quand même vachement cheap. Image: Screenshot Youtube/Supercar Blondie

Les détails déçoivent sur toute la ligne. Les rétroviseurs attirent particulièrement l’attention: creux et fixés de manière précaire avec une seule vis. Le reste du véhicule n’échappe pas à cette impression où l’utilisation de matériaux bon marché est flagrante. Au lieu d’un véhicule robuste, on se retrouve face à un assemblage bâclé, donnant l’impression d’une expérience réalisée à la hâte.

Si vous voulez en faire l'expérience: Les acheteurs européens peuvent également se laisser tenter, mais doivent prévoir environ 550 euros pour la livraison. Cependant, le véhicule n’est homologué ni en Suisse ni dans le reste de l’Europe. Ce 4x4 de poche pourrait néanmoins être utilisé comme une voiturette, compte tenu de sa vitesse limitée.

Cette petite voiture électrique offre un rapport qualité-prix étonnamment attractif, mais ne constitue pas une véritable alternative à un véhicule électrique classique. Mais ce n’est pas non plus son objectif.

En Chine, ces imitations, ainsi que d’autres modèles similaires, portent le sobriquet de «grands-pères heureux» car ces voiturettes s’adressent principalement aux personnes âgées qui souhaitent pouvoir se déplacer en ayant l'illusion de posséder un véhicule luxueux. Néanmoins, leur utilisation est fortement limitée: elles ne sont autorisées à circuler que sur les routes de campagne, tandis que l’accès au trafic urbain leur est interdit.