Les anniversaires d'enfants à Dubaï sont complètement fous

Marie-Adèle vit à Dubaï depuis un an. Elle vous raconte les coulisses de cette ville qui ne finit pas de la surprendre.

Un anniversaire d'enfant, pour moi, ce sont des ballons, un gâteau, quelques copains et basta. Surtout quand ils ont entre 1 et 3 ans. Mais pas à Dubaï.

Faire une fête simple? Jamais de la vie. Et puis quoi encore! Il manquerait plus qu'elle soit organisée le dimanche, quand la nanny a congé.

Un anniversaire à Dubaï, d'abord, c'est un thème: la jungle, les princesses, les super-héros... Pas question d'amener une tarte ou un cake sans sucre fait maison. Ce serait dénigrer le travail du party planner. A Dubaï, il n'est pas rare que les parents fassent appel à une société qui organise l'événement.

J'ai été à la fête d'une petite fille de 3 ans, la table était mieux décorée qu'à mon mariage.

Le thème: les sirènes. Il y avait des coraux, des compositions florales qui rappelaient le monde de la mer et dans la piscine, une vraie sirène. Sans oublier les ballons. A Dubaï, les gens commandent des arches monumentales qui entourent un photocall personnalisé. Bah oui, ça fait de plus belles photos que devant trois pauvres ballons accrochés à une rampe d'escalier. D'ailleurs, l'arche de ballons, c'est un peu un truc ici. Dans les maternités, il n'est pas rare de voir les portes des chambres décorées ainsi pour annoncer la naissance d'un nouveau-né.

Ce genre d'arche:

L'influenceuse installée à Dubaï, Farhana Bodi avec son fils. instagram farhanabodi

Il arrive aussi que les anniversaires soient organisés dans des parcs de loisirs intérieurs. Il y en a à foison à Dubaï, car il faut bien trouver des activités pour les enfants quand il fait trop chaud. Ces parcs vous en mettent plein la vue, presque trop. Il y a par exemple un endroit au Dubai Mall qui s'appelle Boo Boo Land. Le truc est complètement fou.

On a l'impression d'entrer dans le monde d'Alice aux Pays des Merveilles, mais sous LSD.

Tout est très coloré, le sol est mou et les coins sont molletonnés pour éviter que les enfants se fassent mal. Il y a une épicerie où ils peuvent faire leur marché et scanner leurs produits à la caisse, il y a un coin fausse neige, un autre où l'on peut coiffer des têtes de poupées, un autre encore où il est possible de traire un faux mouton ou une fausse vache (véridique, j'ai trait le mouton), un mini-terrain de foot, un coin construction, une cuisine avec une dînette géante où chaque détail a été pensé, comme le tube de ketchup, duquel un fil rouge sort pour mimer la sauce. Et évidemment, il y a l'inévitable piscine à boules et ses toboggans.

Ça ressemble à ça:

Que l'anniversaire ait lieu dans un parc de loisirs ou chez quelqu'un, il y a une constante, c'est le gâteau. Et là aussi, pas question de préparer un dessert maison. Pourquoi? D'abord parce qu'on ne va quand même pas se fatiguer quand on peut déléguer et ensuite parce qu'il faut que ce soit instagramable. Du coup, tous les gâteaux sont recouverts de pâte à sucre pour ainsi être décorés sur le thème de la fête.

Ce genre de gâteaux, c'est la normalité à Dubaï. marie-adele copin

Que font les enfants pendant ces anniversaires? Comme tous les autres enfants du monde, ils courent partout. Sauf qu'à Dubaï, les parents se déplacent avec la nounou (ou les nounous) des enfants. Bah oui, comment discuter avec les autres parents, un verre à la main, en ayant un gamin qu'il faut surveiller? Horrible! Personne ne veut vivre ça. Et si les mômes sont vraiment trop collants, il y a parfois des animateurs. Il arrive même que les enfants aillent à un anniversaire uniquement avec la nounou. En même temps, à 15 heures, un vendredi... tout le monde ne peut pas se libérer.

Et quand je dis que, parfois, c'est pire qu'un mariage, il est arrivé que ma fille de 1 an et demi revienne d'un anni avec des goodies. Elle a par exemple reçu un T-shirt, un carnet, un drapeau de course de voitures et des stickers sur le thème de Hot Wheels. Comme les 30 autres enfants présents. Dans leur jardin, les parents avaient fait installer un parc de mini auto-tamponneuses. Je n'ai jamais vu ça de ma vie.

De quoi vous mettre bien la pression en tant que maman. Heureusement, ma fille n'est pas encore en âge de tout comprendre. J'ai encore quelques années devant moi avant qu'elle me demande de privatiser une salle de cinéma, de réserver un Hummer limousine rose ou de peinturlurer une Ferrari avec ses amis pour son anniversaire. Oui, à Dubaï, tout est possible.

Et puis, lucky me!, l'anniversaire de ma fille est en août, une période où je suis normalement en Suisse. Nous devrions donc continuer de la fêter avec des ballons, un gâteau, quelques copains et basta.

