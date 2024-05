Les parents, c'était mieux avant? 11 preuves que oui

On dirait que les parents d'autrefois étaient bien plus détendus de la nouille: on a les preuves.

Aujourd'hui, on discute des vaccins, des couleurs stimulantes, des méthodes d'éducation alternatives ou bienveillantes... Autrefois, personne ne s'y intéressait vraiment. En effet, les images suivantes montrent à quel point certains parents étaient alors profondément détendus dans leur éducation...

Mesure de sécurité: le bras de maman (1965)

«Ma mère et ma grand-mère font ici la démonstration des normes de sécurité des années soixante». via reddit

Quand deux personnes et demie veulent faire du patin (1937)

Je me fiche de ce qui se passe derrière mon dos (New York, 1954)

«Quand les adultes jouent aux cartes... Dans l'État de New York, 1954» via reddit

Un accouchement vaut bien une petite cigarette!

«Ma mère à l'hôpital après avoir mis au monde ma sœur. Canada, en 1978» via Reddit

Une rampe DIY. (années 1980)

Le cadeau de la Bar Mitzvah (1972)

«Mon père à sa bar mitzvah en 1972, avec mon grand-père, ma grand-mère et mon oncle». Et avec son joli cadeau, évidemment.. via reddit

Faisons comme papa! (1958)

«Moi, en 1958, en train de me relaxer. Je n'ai plus jamais été aussi cool après ça».

bild: reddit

Cheers (avec un bébé croco)! (1991)

«Moi, à l'époque, en 1991, comme un enfant australien typique avec une bière ultra-ultra-légère et un bébé crocodile dans l'autre main.» via reddit

Pas de place à la crèche? (années 1980)

«Moi, ma mère et mon père au bar. C'était comme ça dans les années quatre-vingt» via reddit

Les sièges pour enfants dans les années 50

«Autrefois, en 1950, pour être précis. Regardez ce siège pour enfant». via reddit

Pas de bouée ? Pas de problème (années 1930)

