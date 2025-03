Vidéo: twitter

Elle a «mortifié» le jury d’American Idol

Pour la Canadienne Sophie Powers, 20 ans, les animaux sont «mieux que les humains» et tout le monde «doit fermer sa gueule», des «Karen» aux «vegans», en passant par les «bébés». Une courte chanson qui a choqué les jurés du célèbre télé-crochet américain.

Depuis que Katy Perry a quitté le jury du plus célèbre télé-crochet américain, on aurait presque oublié l’existence d’American Idol. Mais c’était sans compter la performance d’une artiste canadienne déjantée qui, dimanche soir, a dégainé les grossièretés pour se faire remarquer. Sophie Powers, une jeune femme de 20 ans et originaire de Toronto, a déboulé aux auditions avec un pansement sur le nez, des cœurs pink sur sa combinaison et la langue bien pendue.

«Attention, cette chanson est un tire-larmes» Sophie Powers

Celle qui se présente aussi comme une fashion designer fait alors mine de présenter une chanson touchante, baptisée «STFU», de son cru, pour que le jury n’y voie que du feu. Un rythme simpliste démarre alors et les visages commencent déjà à se crisper derrière le pupitre.

Le premier couplet du morceau est très absurde et apathique, mais... ça passe encore:

«J’avais un lézard de compagnie qui s’appelle George»

«Il était cool, mais il m’ennuyait vraiment»

«Alors je l’ai donné à ma mère, qui l’a beaucoup aimé, parce que les animaux sont mieux que les gens»

Le pré-refrain? «Ils ont essayé de m'annuler, de m'annuler / de me faire chier, de me faire chier/ arrêtez de me faire chier / je n'aime même pas mon travail»

Et puis Sophie part complètement en vrille

«Les Karen, fermez vos gueules»

«Les végans, fermez vos gueules»

«Les bébés, fermez vos gueules»

«Tout le monde doit fermer sa gueule»



Suivront la lessive, la guerre, les dinosaures, le trafic ou encore les courses au supermarché: «tout le monde doit fermer sa gueule». Une chanson d’à peine 50 secondes qui a «mortifié» le jury, comme le dira Lionel Richie.

Pour la jurée Carrie Underwood, qui a chanté pour l’investiture de Donald Trump en janvier, c’est «intéressant» et Sophie Powers «a un truc», mais pas dans le contexte d’American Idol. L’artiste, elle, semble s’en moquer, puisqu’elle est une «Canadienne, donc bon...», comme une pique aux assauts de Donald Trump au pays voisin.

Enfin, ce n’est pas une surprise, Sophie Powers est désormais une petite héroïne pour les réseaux sociaux, qui «dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas», en ce moment.