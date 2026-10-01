A Los Angeles, des clients se sont massés devant un supermarché Trader Joe’s pour mettre la main sur un objet à… 2,99 dollars. Vidéo: watson

La folie a recommencé

Chaque année, même rengaine: des milliers d'Américains se ruent vers les supermarchés de la chaîne Trader Joe's pour s'offrir la nouvelle version de leur sac en toile à 2,99 dollars. Lancé ce mercredi, l'édition Halloween 2026 a provoqué de longues files d'attente.

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Une queue qui serpente devant un magasin et semble ne plus vouloir finir. Vue du ciel, la scène filmée mercredi 30 septembre devant le Trader Joe’s de Silver Lake, à Los Angeles, pourrait faire croire au lancement du dernier iPhone.

De longues queues se sont formées devant plusieurs filiales de Trader Joe's à travers les Etats-Unis. image: ktla5

Mais que nenni, mes enfants! La réalité est nettement plus modeste: toutes ces personnes patientent pour acheter un petit sac en toile à 2,99 dollars.

La chaîne de supermarchés américaine lançait en effet ce mercredi sa nouvelle collection de «Trick-or-Treat Mini Canvas Totes», une déclinaison spéciale Halloween de ses désormais célèbres sacs. Noir, vert, violet et, en quantité plus limitée, orange.

Ils mesurent environ 33 sur 28 centimètres et ne sont proposés que pour une durée limitée. Vous feriez la queue? image: trader's joe

Depuis leur apparition en 2024, l'opération de Trader Joe's provoque désormais systématiquement une petite hystérie, comme l'ont montré des vidéos sur les réseaux sociaux tournées dans d'autres filiales de Los Angeles et des Etats-Unis.

Chaque nouvelle version des mini tote bags de Trader Joe’s déclenche son lot de files d’attente. En avril 2025, plus de 300 personnes s’étaient présentées avant 8 heures devant une enseigne de San Francisco pour la sortie d’une collection pastel. Quarante minutes après l’ouverture, tout avait disparu.

La folie se poursuit évidemment en ligne. Quelques heures seulement après la sortie des modèles Halloween 2026, ceux-ci étaient déjà proposés entre 8,88 et 40 dollars sur eBay. Par le passé, certaines annonces pour des modèles recherchés ont affiché des tarifs de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de dollars.

Le phénomène est loin d’être anecdotique: en 2025, 9,6% des clients de Trader Joe’s, soit 3,4% de l’ensemble des foyers américains, avaient acheté au moins un de ces mini sacs. Plus de la moitié des acheteurs interrogés disent par ailleurs que le caractère viral du produit a joué dans leur décision, selon une étude menée par Numerator. (mbr)

Vidéo: watson