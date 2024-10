Les Américains mettent la sauce pour décorer leur baraque à Halloween

Rien ne vaut un séjour en octobre aux Etats-Unis pour voir-manger-boire-dormir-respirer Halloween. Pour faire votre plein de citrouilles, de tombes en plastiques et de décorations délicieusement kitsch, voici une sélection des maisons et des décorations qui nous ont tapé dans l'oeil, à travers le «Shining State».

marine brunner, floride

Ce n'est pas parce qu'ils ne voient jamais les arbres virer à l'orange que les Floridiens ne s'enfilent pas des litres de Pumpkin Spice Latte sitôt venu l'automne venu. Bien qu'ils célèbrent le 31 octobre sur la plage et sous les cocotiers, chacun met les petits plats dans les grands et les citrouilles sur son pallier. Faux cimetières en plastique, potirons géants en ballon, squelettes et pendus en guise de guirlandes... Voici 25 exemples de maisons qui vous feront rire ou frissonner, même par 28 degrés. Happy Halloween!

Fort Myers, FL

Fin septembre déjà, les premiers fans sortaient tout l'attirail pour vivre leur meilleur Halloween. watson

Key West, FL

La dernière maison sur la gauche. watson

Key West, FL

Difficile de dire si cette Phryge version américaine est plus chou ou plus bizarre. watson

Miami, FL

Sur la très chic île de San Marino, une maison de l'horreur très moderne. watson

Miami, FL

Comme quoi, habiter un cube n'empêche pas de s'ambiancer. watson

Les Etats-Unis, ce pays où les ballons en forme de citrouilles géantes font tout à fait normaux. watson

Miami, FL

Difficile également de passer à côté de ces deux Monsieur Jack d'une hauteur d'environ 3 mètres. watson

Key West, FL

Avec une baraque pareille, même pas besoin de déco. watson

Key West, FL

Même le plus modeste cabanon de plage y va à fond. watson

Miami, FL

Les Américains ont vraiment un truc avec les objets gonflables. watson

Key West, FL

On disait? watson

Key West, FL

Une manière originale d'agrémenter sa poubelle. watson

Miami, FL

Des ballons en veux-tu en voilà. watson

Key West, FL

Encore une dose de citrouilles gonflables. watson

Miami, FL

Un faux cimetière sur la pelouse, freaky. watson

Miami, FL

Petite pensée aux jardiniers qui devront retirer ce bazar après le 31 octobre. watson

Key West, FL

Une sorcière vit sûrement ici. watson

Miami, FL

Oseriez-vous aller réclamer des bonbons par là? watson

Miami, FL

watson

Miami, FL

Un joli melting-pot de chats noirs, courges et squelettes. watson

Miami, FL

Soit les propriétaires font des trucs pas nets le soir d'Halloween, soit ils réparent leurs fenêtres. watson

Miami, FL

Et quand t'as pas envie de trop t'embêter non plus... watson

Miami, FL

A défaut de brouillard, les habitants de Floride ont des palmiers et le sens de l'humour. watson

Miami, FL

Beaucoup, beaucoup d'humour. watson

Miami, FL

Là, en revanche, on ne sait pas trop si c'est pour Halloween... ou premier degré. watson

