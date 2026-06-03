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Kev Adams met America's got talent à ses pieds

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Kev Adams met le jury de America's got talent à ses pieds

L'humoriste français Kev Adams a conquis le jury très exigeant de la célèbre émission américaine «America's got talent». Avec un sketch en anglais pointant les différences culturelles, il s'est offert une validation à l'unanimité.
03.06.2026, 15:0103.06.2026, 15:01

Kev Adams vient de prendre sa revanche sur tous les haters qui le prennent régulièrement pour cible en le taxant d'humoriste lourd et de comédien raté. En effet, le Français de 34 ans s'est présenté aux auditions de l'émission phare de la chaîne NBC, America's got talent. Face à un jury de stars composé de Simon Cowell, Howie Mandel, Mel B et Sofía Vergara, «Kev» n'a pas tremblé, et a fait mouche d'entrée de jeu.

Kev Adams accusé d'avoir promu «une arnaque» à 1,5 millions d'euros

Le jury s'est d'abord étonné de son excellent niveau d'anglais, d'autant plus que l'humoriste a avoué qu'il ne parlait pas un mot de la langue il y a encore quatre ans. Son numéro complet de cinq minutes, qui abordait de manière hilarante la perception des Américains par les étrangers, la signification floue de l'expression «hang out» ou encore la complexité des taxes locales, a véritablement mis dans le mille. La preuve: toute la salle était tordue de rire, du début à la fin de sa prestation.

Les éloges n'ont pas tardé à pleuvoir après sa prestation. «Vous êtes dans une culture totalement différente, une langue différente et vous avez saisi toutes les nuances. Vous êtes vraiment génial, je vous adore», s'est exclamé Howie Mandel. De son côté, l'ex-Spice Girl Mel B s'est montrée tout aussi conquise:

«Vous avez été tout simplement canon, dingue, sexy, cool, tout ça. Vous êtes très très drôle, très sympa, on s'identifie facilement à vous, j'adore!»

Même le redoutable Simon Cowell a abdiqué devant le bagout français, saluant son sens de l'humour inné:

«Hormis le fait que vous êtes naturellement drôle, vous avez ce qu'il faut pour être un bon humoriste. C'est vraiment très drôle»

Une fois l'artiste sorti de scène, Howie Mandel s'est même levé pour glisser à son collègue une phrase définitive:

«C'est le meilleur humoriste qu'on ait jamais reçu»

Rien que ça!

Qu'est-il arrivé au visage de Simon Cowell?

Bilan: celui qui s'est fait connaitre en France grâce à la série Soda diffusée entre 2011 et 2015 a décroché 4 «YES» du jury: une validation à l'unanimité pour son redoutable talent de narrateur.

Un travail de longue haleine

Cette apparition télévisée couronne un travail de fond débuté il y a quelque temps par le comédien. Pour roder ses vannes, Kev Adams teste régulièrement ses sketchs en anglais dans de petites salles de stand-up réputées, comme le Comic Strip à New York, ou encore The Upstairs comedy club et The Hollywood Improv à Los Angeles, comme l'explique le site de BFM TV.

A l'image de Gad Elmaleh avant lui, Kev Adams mène désormais une double carrière internationale sans pour autant abandonner ses fans francophones. Il sera en effet à l'affiche à l'automne prochain du film La Maison de nos rêves, réalisé par Claude Zidi Jr, où il donnera la réplique à Chantal Ladesou.

Vidéo: watson

(jod)

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