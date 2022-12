Les internautes comparent Simon Cowell à une statue de cire, notamment. Image: keystone / twitter

Qu'est-il arrivé au visage de Simon Cowell?

Le Britannique de 63 ans a posté une vidéo dans laquelle les internautes le comparent à sa propre statue de cire.

Les internautes ne sont pas tendres avec Simon Cowell. Le producteur de musique, connu pour avoir lancé la carrière des One Direction et pour œuvrer dans les émissions Britain's Got Talent, America's Got Talent ou encore X-Factor au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, a récemment publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour inviter les curieux à s'inscrire à Britain's Got Talent.

Mais ce n'est pas son message que les internautes ont retenu. Ils ont surtout souligné que Simon Cowell... ne ressemble plus à Simon Cowell.

Il est vrai que le Britannique de 63 ans a perdu beaucoup de poids depuis un accident en 2020. Mais c'est surtout la texture de sa peau qui intrigue Twitter.

«Il s'est échappé de chez Madame Tussauds ?»

Le producteur est notamment comparé à une statue du musée Madame Tussauds: «La statue de cire de Simon Cowell exposée chez Madame Tussauds a pris vie et se promène actuellement dans Londres. Un porte-parole du musée le dit, «ce n'est jamais arrivé avant, c'est fou». Il y a une récompense de 20 livres sterling à qui rapportera en toute sécurité la statue».

Quelqu'un a d'ailleurs posté une photo de la vraie statue de cire, soulignant que celle-ci a meilleur aspect que le vrai Simon Cowell.

Même la chaîne de pizzerias Domino's s'est prêtée à ce jeu un peu cruel, en soulignant que c'est ce qui arrive quand on sort un Simon Cowell du congélateur.

Un petit jeu qui semble beaucoup amuser les internautes, qui laissent libre cours à leur imagination: «On dirait que Simon Cowell a dépecé quelqu'un et porte son visage».

Il est aussi volontiers affilié à Herman Munster...

... Ou comparé au personnage de Rubeus Hagrid, le garde-chasse de Poudlard dans Harry Potter, sur PlayStation.

Ce n'est pas la première fois qu'il est soupçonné d'avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Mais Simon Cowell n'a jamais confirmé être passé sous le scalpel, et n'a pas réagi aux tweets des internautes.

