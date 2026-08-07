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Trump perd-il ses cheveux? La polémique enfle

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La coiffure de Trump est apparue beaucoup plus dense ce jeudi, à Las Vegas. Et Internet s’est lâché.image: watson

Trump perd-il ses cheveux? La polémique enfle

L’apparition du président américain à Las Vegas, jeudi, a réactivé une vieille histoire au sujet de ses cheveux et de sa santé: la petite touffe au sommet de son crâne aurait pris étrangement de l’ampleur. Une perruque? Internet a tranché... avec beaucoup d’humour.
07.08.2026, 12:0407.08.2026, 12:30
Fred Valet
Fred Valet

Donald Trump est depuis longtemps un grand spécialiste pour attirer l’attention sur autre chose que son discours officiel. Parfois, c’est une insulte qui sort de nulle part, une énième danse, une bourde géographique, une promesse surprise, une tache violacée sur sa main. Jeudi, à l’occasion d’un déplacement à Las Vegas, c’est la coupe de cheveux du président américain qui a monopolisé les algorithmes. En cause: le sommet de son crâne, qui arborerait une couche anormalement épaisse de cheveux.

(Oui, on en est là aux Etats-Unis.)

Durant le discours de Trump au Red Rock Casino Resort, une rumeur a rapidement pris racine: le gourou MAGA de 80 ans porte une perruque. Alors que l’objectif initial de sa visite était de vanter les prouesses économiques de son administration et d’aimanter quelques soutiens en faveur des candidats rouges du Nevada en vue des élections de mi-mandat, les démocrates se sont étrangement retrouvés de mèche avec les républicains pour papoter coiffure.

A Las Vegas jeudi:

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Et... dimanche dernier:

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Mais, attention: si la gauche lui cherchait des poux sur sa supposée moumoute, les électeurs MAGA en ont profité pour louer les grandes qualités capillaires de leur héros. Résultat, les réseaux sociaux sont partis en sucette. Et l’un des premiers à avoir déclenché cette vague est un élu républicain du nom d’Adam Kinzinger, un anti-Trump de l’Illinois qui avait notamment soutenu sa destitution, rappelle Forbes: «Trump a une perruque!!!», qu’il a lâché sur X, jeudi après-midi.

S’en sont suivis des milliers de tweets au sujet de la coupe de cheveux du président, avec une créativité étonnante. Notamment grâce à un certain @MAGADevilDog, l’IA est venue recoiffer le président sans demi-mesure. Chez watson, il faut avouer que l’on est plutôt fan de cette nouvelle et très encombrante mise en plis.

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Tout à gauche, tout à droite, rien au milieu. Les algorithmes détestent le tiède et le mou, la nuance et la pondération. Alors, pour sortir du marécage dense et impitoyable de la création de contenu sur internet, il faut souvent crier, danser, pleurer, rire, aimer, critiquer plus fort que son voisin. Et la guerre qui oppose actuellement deux chouchous de la gastronomie connectée raconte à merveille cette course effrénée à la surenchère.
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