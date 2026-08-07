Trump perd-il ses cheveux? La polémique enfle
Donald Trump est depuis longtemps un grand spécialiste pour attirer l’attention sur autre chose que son discours officiel. Parfois, c’est une insulte qui sort de nulle part, une énième danse, une bourde géographique, une promesse surprise, une tache violacée sur sa main. Jeudi, à l’occasion d’un déplacement à Las Vegas, c’est la coupe de cheveux du président américain qui a monopolisé les algorithmes. En cause: le sommet de son crâne, qui arborerait une couche anormalement épaisse de cheveux.
(Oui, on en est là aux Etats-Unis.)
Durant le discours de Trump au Red Rock Casino Resort, une rumeur a rapidement pris racine: le gourou MAGA de 80 ans porte une perruque. Alors que l’objectif initial de sa visite était de vanter les prouesses économiques de son administration et d’aimanter quelques soutiens en faveur des candidats rouges du Nevada en vue des élections de mi-mandat, les démocrates se sont étrangement retrouvés de mèche avec les républicains pour papoter coiffure.
A Las Vegas jeudi:
Et... dimanche dernier:
Mais, attention: si la gauche lui cherchait des poux sur sa supposée moumoute, les électeurs MAGA en ont profité pour louer les grandes qualités capillaires de leur héros. Résultat, les réseaux sociaux sont partis en sucette. Et l’un des premiers à avoir déclenché cette vague est un élu républicain du nom d’Adam Kinzinger, un anti-Trump de l’Illinois qui avait notamment soutenu sa destitution, rappelle Forbes: «Trump a une perruque!!!», qu’il a lâché sur X, jeudi après-midi.
S’en sont suivis des milliers de tweets au sujet de la coupe de cheveux du président, avec une créativité étonnante. Notamment grâce à un certain @MAGADevilDog, l’IA est venue recoiffer le président sans demi-mesure. Chez watson, il faut avouer que l’on est plutôt fan de cette nouvelle et très encombrante mise en plis.
Voici quelques mèmes pour bien finir la semaine:
Shri Thanedar must have thought he was Trump for a moment. pic.twitter.com/0C4FPYO3GS— MAGADevilDog (@MAGADevilDog) August 5, 2026
They don't know wtf they're doing pic.twitter.com/2mSGUJhsmt— MAGADevilDog (@MAGADevilDog) August 6, 2026
President Trump when he sees all of @MAGADevilDog viral big Trump hair memes 😂 https://t.co/URx4fYpUqI pic.twitter.com/3IiNnKfK4O— Politi_Rican 🇵🇷 𝕏 🇺🇸 (@TheRicanMemes) August 6, 2026
Just look at those golden locks. https://t.co/3FIvwuQFhQ pic.twitter.com/KeRuVSDOrt— FO𝕏 YOU (@F0XYOU) August 7, 2026
I can’t stop laughing! 🤣 pic.twitter.com/5LNOCjW8iU— Lucas Sanders 👊🏽🔥🇺🇸 (@LucasSa56947288) August 6, 2026
Me watching Trump big hair memes catch fire on X pic.twitter.com/bpoMBIB5IV— MAGADevilDog (@MAGADevilDog) August 7, 2026
The Trump big hair memes have officially gotten out of hand 😂🤣 pic.twitter.com/c8oDXHTccv— Politi_Rican 🇵🇷 𝕏 🇺🇸 (@TheRicanMemes) August 7, 2026
Hair force two #Trump #funny #Bitcoin $ETH pic.twitter.com/y8Zv6imx9C— MR Q ~ (@MrQ_MrQ1) August 7, 2026
Trump's hair is 100% real and there's nothing wrong with it!— 𝗟⃥𝗜⃥𝗕⃥𝗥⃥𝗘⃥ (@RealIggyLibre) August 7, 2026
Just look at him getting down and dancing after his Vegas speech.#TrumpDance #RealHair pic.twitter.com/hpytqWp86w
President Trump:— MAGADevilDog (@MAGADevilDog) August 6, 2026
"Communists are full of shit" pic.twitter.com/aPPPj1mXWA
I want to upload this video to TikTok, but it keeps getting removed by TikTok's moderation team. I hope it won't be removed here as well. pic.twitter.com/1WhKqQT5lB— Viral Reel Addict (@ViralReelAddict) August 7, 2026
😂 Gen X getting in on the Trump Hair Action: https://t.co/gbCYt9hAYs pic.twitter.com/jhyD0rB5YK— Voice of Sanity (@HouseofElon) August 6, 2026
Trump's getting down, big beautiful hair flowing free. All real, all his. Haters stay mad. #TrumpDance pic.twitter.com/LcBQUTfmts— 𝗟⃥𝗜⃥𝗕⃥𝗥⃥𝗘⃥ (@RealIggyLibre) August 7, 2026
Gender affirming care hair pic.twitter.com/ffJmnTtieV— Trump is a PEDO ⚖️ (@TrumpPedophile2) August 6, 2026
"That's it! Elon Musk's Tesla robots gave Trump a haircut. And he won't have long hair anymore." pic.twitter.com/ibSPuPuWSB— XMEN (@RZianko76368) August 7, 2026
Donald Presley 😂 https://t.co/QccOQda25W pic.twitter.com/gjMt3u9aCJ— 𝕏erias (@xerias_x) August 6, 2026
Liberals are triggered because Trump’s hair is indestructible.— JeffXmemes (@JeffXmemes) August 4, 2026
It’s the gift that keeps on giving
(Volume ⬆️) pic.twitter.com/Zb8VP5O5NA
Une petite variante pour finir:
They said his hair looked “noticeably fuller and more voluminous” in Vegas…— DEPARTMENT OF MEMES (@MEMECOLLEKTOR) August 7, 2026
He said bet 😂#MAGA
“They don’t know what the FUCK they’re doing. Do you understand that?” https://t.co/a5g4SwPb1R pic.twitter.com/6bORJTHiTP