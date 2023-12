25 images et GIFs amusants qui vous rendront le sourire

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Hello everybody, tout le monde!

Nous voilà de retour. Et vous, en forme, au chaud et bien reposé?

Bien sûr que non. Mais bon, c'est mardi, on démarre lentement la semaine. Le mardi, on regarde d'abord les fails, puis on se réveille gentiment. Après ça, on peut vraiment commencer à travailler. A ce propos, salutations à votre boss!

Vous êtes prêts? Legggooooooo!

Prenez place et c'est parti!

La vie d'influenceur, ce n'est pas toujours ce que vous croyez.

Enfin de la neige! Ouéééééééééé!

Il va bien, il est encore souple.

Les premiers secours sont toujours fiables.

Oh.

Renate n'avait juste pas envie de faire de détours.

La chute de la blague est brutale.

Ben, mince alors!

Le père de l'année...

Voilà. Assez déblayé la neige pour aujourd'hui.

Et maintenant, quelques clichés

Le gros titre du jour.

Un père de famille n'a jamais cessé de péter depuis qu'il a mangé un sandwich au jambon en 2017. Il a porté plainte et demandé 220 000 francs en dommages.

Découvrez toute l'histoire ici.

Enfance détruite dans 3 ... 2 ... 1 ...

Va savoir si c'est un fail ou un win!

La meilleure robe de tous les temps.

Combien de fois cela s'est-il produit pour que ce panneau soit nécessaire ?

Ne vous asseyez pas sur la clôture.

Nous tous avec des vêtements blancs.

La contrefaçon la plus insolite de la semaine:

Nous aussi, mon enfant ...

C'est en commençant tôt que l'on peut espérer sauver l'humanité.

Bébé Jésus va avoir des abdos d'enfer cette année.

C'est à nouveau l'heure d'emballer les cadeaux!

Voilà pourquoi je n'emballe jamais mes cadeaux.

Le fail le plus triste de la semaine:

Un classique, mais puisque vous allez certainement partir au ski:

Votre couple a-t-il passé le cap? Ce lundi est un jour funeste pour les couples

On l'a toujours dit, le pole dance, c'est dangereux.

Et ciaaaooooo!

Bonus-Win

Le home office parfait <3

C'est tout pour aujourd'hui!

A la semaine prochaine, c'te équipe!​

