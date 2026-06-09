Les Fails, enfin! Image: instagram/watson

Voici des Fails XXL pour un mardi réussi

Que veut le peuple? Du pain et des gens qui échouent à faire plein de trucs. Heureusement qu'Internet nous permet de ne jamais oublier ces Fails monumentaux.

Madeleine Sigrist Suivez-moi

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Hello, everybody, tout le monde!



C'est mardi, c'est bientôt le week-end!

Nous revoilà – et vous revoilà aussi, ça tombe bien.

Cool.

Magnifique.

Fantastique.

Alors, on peut commencer :-)

Commencez par: contrôler le rythme de votre début de semaine.

Le vitrail de la semaine:

HIhi ... Sans commentaire.

Et en lien avec ceci...

(Ce Jésus a vu bien des choses...)

Avez-vous pris votre petit-déjeuner ce matin?

Oulààà, on a eu peur.

Dans la catégorie «Ce qui vous empêchera de dormir cette nuit»: ce Pikachu.

Et en parlant de héros d'enfance brisés: il y a aussi ce menu enfant avec… Brian.

Pour certains, il s'agit d'un Fail, mais c'est clairement un Win .-)

Okidoki.

Fail sur Fail sur Fail...

Petit rappel: les godasses et les escaliers mécaniques ne font pas bon ménage.

Tout le monde mérite d'être aimé.

(Donc vraisemblablement: c'est un win!)

Les toilettes de la semaine:

C'est un Win, SI vous avez un partenaire de pipi qui est musicien.

Ce qui est censé être ingénieux dans la conception de ces toilettes reste un mystère pour nous.

«Voilà votre viande! Navrée!»

Le sport, c'est important pour votre équilibre de vie.

Les commentaires Instagram nous indiquent qu'il va bien.

Faire des glaces, c'est technique.

On aura tout vu, même du cannibalisme sucré.

«J'ai placé le distributeur automatique à un endroit judicieux, patron!»

Hehe.

(Un Win pour Doggo.)

La Coupe du Monde approche à grands pas, hourra!

Nous ne rions pas. Nous ne rions jamais des enfants.

Le Fail le plus triste de la semaine:

Pour vous rappeler ce titre estival:

Il est déconseillé aux femmes d'insérer des bâtonnets glacés dans leur vagin pour se rafraîchir par temps chaud.

Le combat pour le territoire était terrible:

On a trouvé des chassures nichées sur un plateau:

Et… (ce panneau symbolise tous les mardis du monde):

L'avenir est dangereux. N'allez pas plus loin.

... CiaaooOOOOOoo!!!!

Bonus-Win

Il y a peu de choses aussi satisfaisantes à cette période de l'année que ceci: