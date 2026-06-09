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Voici des Fails XXL pour un mardi réussi

Die lustigsten Fails der Woche
Les Fails, enfin!Image: instagram/watson

Voici des Fails XXL pour un mardi réussi

Que veut le peuple? Du pain et des gens qui échouent à faire plein de trucs. Heureusement qu'Internet nous permet de ne jamais oublier ces Fails monumentaux.
09.06.2026, 05:3109.06.2026, 05:31
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Hello, everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end!

Nous revoilà – et vous revoilà aussi, ça tombe bien.

Cool.

Magnifique.

Fantastique.

Alors, on peut commencer :-)

Commencez par: contrôler le rythme de votre début de semaine.

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Le vitrail de la semaine:

Die lustigsten Fails der Woche: Kirchenfenster hihi
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HIhi ... Sans commentaire.

Et en lien avec ceci...

Die lustigsten Fails der Woche: Anzeige Jesus
Image: instagam

(Ce Jésus a vu bien des choses...)

Avez-vous pris votre petit-déjeuner ce matin?

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Oulààà, on a eu peur.

Die lustigsten Fails der Woche: Pullover mit optischer Täuschung
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Dans la catégorie «Ce qui vous empêchera de dormir cette nuit»: ce Pikachu.

Die lustigsten Fails der Woche: Pikachu
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Et en parlant de héros d'enfance brisés: il y a aussi ce menu enfant avec… Brian.

Die lustigsten Fails der Woche: Shrek als Brian
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Pour certains, il s'agit d'un Fail, mais c'est clairement un Win .-)

Die lustigsten Fails der Woche
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Surprise

Okidoki.

Die lustigsten fails der Woche: Schild
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Fail sur Fail sur Fail...

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Les pires fails d’internet sont de retour… et ils sont magnifiques

Petit rappel: les godasses et les escaliers mécaniques ne font pas bon ménage.

Die lustigsten fails der Woche: Rolltreppe und Schuh
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Tout le monde mérite d'être aimé.

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(Donc vraisemblablement: c'est un win!)

Les toilettes de la semaine:

Die lustigsten fails der Woche: WC und Klavier
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C'est un Win, SI vous avez un partenaire de pipi qui est musicien.

Ce qui est censé être ingénieux dans la conception de ces toilettes reste un mystère pour nous.

Die lustigsten Fails der Woche: Klo
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«Voilà votre viande! Navrée!»

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Le sport, c'est important pour votre équilibre de vie.

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Les commentaires Instagram nous indiquent qu'il va bien.

Faire des glaces, c'est technique.

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On aura tout vu, même du cannibalisme sucré.

Die lustigsten Fails der Woche
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«J'ai placé le distributeur automatique à un endroit judicieux, patron!»

Die lustigsten Fails der Woche
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Hehe.

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(Un Win pour Doggo.)

La Coupe du Monde approche à grands pas, hourra!

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Nous ne rions pas. Nous ne rions jamais des enfants.

Le Fail le plus triste de la semaine:

Die lustigsten Fails der Woche: Pizza Crime
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Pour vous rappeler ce titre estival:

Die lustigsten Fails der Woche: Schlagzeile mit Glace
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Il est déconseillé aux femmes d'insérer des bâtonnets glacés dans leur vagin pour se rafraîchir par temps chaud.

La glace la plus chère de Suisse est vendue dans cette ville romande

Le combat pour le territoire était terrible:

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On a trouvé des chassures nichées sur un plateau:

Die lustigsten Fails der Woche: Inserat für Schuhe
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Et… (ce panneau symbolise tous les mardis du monde):

Die lustigsten Fails der Woche: Lustige Übersetzung
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L'avenir est dangereux. N'allez pas plus loin.

... CiaaooOOOOOoo!!!!

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Bonus-Win

Il y a peu de choses aussi satisfaisantes à cette période de l'année que ceci:

Satisfying Pressure Washing
by u/NateyDon in Satisfyingasfuck
Assez de Fails pour aujourd'hui! On vous souhaite une journée victorieuse!
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