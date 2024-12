Arrêtez tout! Les fails du mois de décembre sont arrivés!

Et voilà, le joli mois de décembre est arrivé, sur la pointe des pieds. Voici quelques jours, on a même eu droit à quelques flocons de neige. Mais surtout, on a déjà pu ouvrir trois portes du calendrier de l'Avent. Décidément, le mois de décembre est génial! Et pour le rendre vraiment parfait, on vous balance les fails du mardi.

Plus de «Divertissement»

Le prince William a remporté la couronne 2024 de l'homme chauve le plus sexy de la planète.

Le prince William a remporté la couronne 2024 de l'homme chauve le plus sexy de la planète.

Les dix hommes chauves les plus sexy de l'année 2024

Les dix hommes chauves les plus sexy de l'année 2024

Ce marché de Noël suisse est «l'un des plus beaux du monde»: on a testé

Les plus lus

Thanksgiving vous fait rêver? Voici les pires plats

Ce jeudi 28 novembre, c'est Thanksgiving. Chez watson, on n'est pas américain, mais on aime cette fête. Or, méfiez-vous, il n'y a pas que de beaux plats comme la dinde rôtie.

Dans les films américains, Thanksgiving, c'est une décoration de table à mi-chemin entre Noël et l'automne, une nourriture abondante, du jazz en fond sonore et évidemment, la star du repas: la dinde, brillante et grosse comme un sanglier. A noter que les dindes américaines sont si énormes qu'elles ne rentrent pas dans les fours européens standards. Thanksgiving, ça fait également penser à Gossip Girl, donc c'est un peu une madeleine de Proust.