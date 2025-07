Plus de 200 concerts et spectacles sont programmés jusqu'à dimanche soir au Paléo (image d'archives). Image: KEYSTONE

C'est le grand jour pour Paléo

Le festival vaudois ouvre ses portes ce mardi soir. Justice, Simple Minds et Macklemore sont notamment à l'affiche.

Plus de «Divertissement»

Paléo démarre mardi soir à Nyon pour une 48e édition. Le groupe de musique électronique Justice, le rappeur Macklemore, la formation grunge de Skunk Anasie et les vétérans du rock Simple Minds sont notamment à l'affiche de cette première soirée.

En tout, plus de 200 concerts et spectacles sont programmés jusqu'à dimanche soir sur huit scènes. Quelque 250 000 festivaliers sont attendus, entourés d'environ 5400 bénévoles.

Le Maghreb à l'honneur

Parmi les autres têtes d'affiche figurent notamment Queens of the Stone Age, les Sex Pistols, Will Smith, Ninho & Niska, Clara Luciani, Zaho de Sagazan, Soprano ou encore David Guetta. Côté suisse, 17 artistes sont attendus, dont Nemo. La musique du Maghreb sera à l'honneur du Village du monde, lequel a été spécialement décoré pour évoquer le Sahara.

Comme chaque année, les billets se sont arrachés, avec même un nouveau record à la clef (200 000 tickets écoulés en 13 minutes le 26 mars). La traditionnelle vente quotidienne de 1500 billets aura lieu tous les jours à 10 heures sur le site internet du festival. De plus, la Bourse aux billets, qui permet de revendre et racheter un ticket en tout temps, restera ouverte durant toute la manifestation. (jzs/ats)