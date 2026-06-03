Chaque année, le MJF bichonne sa programmation gratuite avec la même exigence que les scènes payantes. image: montreux jazz/watson

Le Montreux Jazz dévoile sa programmation gratuite

Vous l'attendiez avec impatience? Nous aussi! Le Montreux Jazz Festival a dévoilé ce mercredi son offre gratuite, et il y aura de quoi faire: plus de 700 activités gratuites, 140 concerts, 12 scènes et des centaines d’artistes venus du monde entier. Autant dire que le programme sur les quais s'annonce XXL.

Plus de «Divertissement»

Avec plus de 700 activités gratuites réparties sur 12 scènes et 16 jours de festivités, le Montreux Jazz Festival entend une nouvelle fois faire de son offre gratuite l’un de ses principaux atouts. Concerts, DJ sets, ateliers, projections, karaokés, cours de danse ou encore jam sessions investiront les quais de la Riviera et le Centre de Congrès rénové du 3 au 18 juillet 2026.

Sur la Spotlight Stage

Parmi les rendez-vous les plus attendus figure la Spotlight Stage, devenue la vitrine des artistes émergents défendus par la plateforme MJF Spotlight. Installée en plein air à l’est du site du festival, dans la continuité du parcours menant au débarcadère, cette scène met à l’honneur les tendances pop, rap et urbaines du moment.

La chanteuse Theodora l'an dernier, sur la Spotlight Stage du MJF. Image: KEYSTONE

La programmation rassemble plusieurs figures montantes de la scène francophone. Le public pourra notamment découvrir Zélie, l’une des révélations pop françaises de ces dernières années, Ebony, finaliste remarquée de la Star Academy 2024, ou encore Piche, chanteuse-rappeuse révélée par Drag Race France. La Suisse romande sera représentée par A6el, originaire de Renens, dont le morceau Soleil a largement circulé sur TikTok et les plateformes de streaming.

La scène accueillera également plusieurs artistes internationaux en pleine ascension, parmi lesquels l’Américain Chezile, devenu viral grâce à son titre Beanie, la chanteuse palestino-jordanienne Zeyne ou encore le groupe mexicain Midnight Generation, dont les sonorités disco-funk évoquent parfois Parcels.

Les autres scènes gratuites

Autour de cette scène phare, les autres espaces gratuits du festival affichent eux aussi une identité bien marquée. Installée dans le Petit Palais, la Lake House revient pour une cinquième édition avec son concept de «festival dans le festival», mêlant concerts, projections, ateliers et fêtes jusqu’au bout de la nuit.

Son cœur battant reste The Memphis, dédié au jazz sous toutes ses formes, entre concerts, rencontres avec des artistes comme Charles Lloyd, Marcus Miller ou Gregory Porter et légendaires jam sessions nocturnes.

Zac Harmon sur la scène The Memphis, en 2022. image: montreux jazz festival

La Coupole misera quant à elle sur les musiques de club avec une programmation house, disco, funk et amapiano portée notamment par Lil Louis, TSHA ou DBN Gogo.

Au Parc Suisse, la Super Bock Stage proposera une affiche éclectique allant du rock au reggae en passant par le folk, la country et le rap, avec une forte présence suisse. Enfin, la Nestlé Sunset Stage accompagnera chaque coucher de soleil avec une sélection d’artistes émergents issus de la scène pop, soul et électro dans une ambiance plus intimiste face au lac.

Le groupe australien performe sur la Super Bock Stage, le 8 juillet 2025. Image: KEYSTONE

L’édition 2026 sera aussi marquée par plusieurs nouveautés. Le Duplex, nouveau club électronique installé sur deux étages du 2m2c, promet une immersion dans les musiques de danse actuelles.

Au Parc Vernex, le Paloma transformera les quais en beach club avec restaurant, cocktails et plage éphémère. Enfin, une exposition baptisée «Putting Montreux on the Map» reviendra sur les 60 ans d’histoire du festival à travers des archives et objets rarement présentés au public.

Avec 55% d’artistes suisses, plus de 48 nationalités représentées et quelque 140 concerts gratuits, le Montreux Jazz Festival confirme son ambition de faire de la musique un rendez-vous accessible à tous, bien au-delà de ses scènes payantes. (mbr)

Vidéo: watson