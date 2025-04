Mort de C8: on sait sur quelle chaîne va rebondir Hanouna

Connu pour son franc-parler et son charisme parfois intimidant, le chef Etchebest officie à la télévision depuis dix ans déjà. Arrivé lors de la saison 6 de Top Chef, il a depuis révélé de nombreux talents et aidé pléthore des restaurateurs en difficulté, ce qui méritait bien une vidéo hommage.

Après y être resté une dizaine d’années, il a commencé à s’investir dans le monde du petit écran à travers des émissions culinaires telles que Top Chef, Objectif Top Chef, Cauchemar en cuisine, Cauchemar à l'hôtel, ou encore Un chef au bout du monde, diffusées sur M6. Cette carrière médiatique lui aura permis de sortir du cercle très fermé de la haute gastronomie, faisant désormais de lui l'un des chefs les plus populaires du monde francophone.

Parmi les lauréats, on retrouve notamment un ancien candidat de l'émission Top Chef, Jean Imbert, ainsi que l’un des membres emblématiques du jury, Philippe Etchebest. Le chef le plus célèbre du petit écran est à nouveau salué par les critiques du mythique guide, puisqu'il obtient une deuxième étoile pour son restaurant Maison Nouvelle, situé à Bordeaux. Ouvert fin 2021, l’établissement avait déjà reçu sa première étoile quelques mois seulement après son inauguration.

Le chef cuisinier le plus redouté de la télé vient de décrocher sa seconde étoile dans le prestigieux guide Michelin. C'est l'occasion pour nous de rendre hommage à une décennie de télévision.

