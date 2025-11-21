Sion sous les étoiles met en avant les artistes francophones. Image: watson

Gims, Vitaa, Louane: voici la programmation de Sion sous les étoiles

Le Festival Sion sous les étoiles se tiendra du 16 au 18 juillet 2026. Découvrez les artistes qui vont performer sur la plaine de Tourbillon.

Plus de «Divertissement»

On va avoir chaud à Sion sous les étoiles. Cette onzième édition, qui se concentrera sur trois jours, va faire la part belle aux artistes francophones.

Pour la soirée d'ouverture du jeudi 16 juillet 2026, le festival s'offre la pop solaire de Julien Doré, la voix bien reconnaissable de Christophe Maé, la pêche de Vitaa (J'te croyais chez ton père mais tu t'fous d'moi), et la vibe douce de Luiza, une artiste franco-brésilienne que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais dont les titres Demain Demain et Oxala rencontrent un vrai succès.

Le vendredi 17 juillet, vous aurez droit à l'indéboulonnable Gims, qui aura certainement pondu une petite dizaine de tubes d'ici à cet été, Louane, la révélation de The Voice 2013, et qui était la représentante française au Concours Eurovision de la chanson 2025 qui s'est déroulé à Bâle.

On aura le plaisir de retrouver Marine, la gagnante de la Star Academy 2025, tout comme l'autrice, compositrice, chanteuse et pianiste Jeanne Cherhal.

Le voile n'a pas encore été complètement levé pour la soirée de clôture du samedi. Vous retrouverez quoi qu'il en soit le chanteur italien Umberto Tozzi, ainsi que le groupe Superbus.

Patience. Une des mystérieuses têtes d'affiche sera annoncée le lundi 8 décembre.

Pour information, la billetterie s'est ouverte ce vendredi. Les tarifs earlybird seront en vigueur jusqu'au 14 décembre.

(jod)

Les looks les plus fous de Paléo Vidéo: watson