Henry Cavill incarne Gus March-Phillipps, un véritable héros anglais doué pour faire exploser des nazis. Image: prime video

On a vu la version Amazon de «Inglourious Basterds»

Dispo sur Prime Video, Le Ministère de la Sale Guerre narre les exploits d'une unité secrète de l'armée britannique chargée de mettre des bâtons dans les roues de l'armée du Reich. Est-ce que ça vaut le coup? On vous dit tout.

Après l'excellente série The Gentlemen sur Netflix, Guy Ritchie revient sur Prime Video avec un nouveau film intitulé Le Ministère de la Sale Guerre, un an après The Covenant, un autre long-métrage passé inaperçu qu'il avait également réalisé pour la plateforme de Jeff Bezos.

Le scénario s'inspire d'une histoire vraie, racontant comment Churchill a eu recours à des forces spéciales composées d'hommes et de femmes ne respectant pas toutes les lois de la guerre.

Eiza González joue un personnage féminin qui semble avoir été écrit uniquement pour les quotas. Image: prime video

En 1941, le Royaume-Uni est en mauvaise posture face à la Luftwaffe allemande qui la bombarde régulièrement. De plus, l’approvisionnement en vivres et en armes qui passe par l’océan Atlantique est mis à mal par les attaques incessantes des sous-marins nazis. Afin d'en finir avec ces U-Boots qui mettent l'Angleterre à genoux, le Premier ministre Winston Churchill donne son feu vert à une opération secrète de sabotage en Afrique: l’opération Postmaster.

Fun fact: cette véritable histoire d'espionnage met également à l'honneur un jeune officier des services de renseignements de la Marine britannique qui se nomme Ian Fleming. Sa plume créera quelques années plus tard le célèbre agent secret que l'on connait sous le nom de James Bond. En effet, son créateur s'est directement inspiré Gus March-Phillipps pour créer l'agent 007. C'est d'ailleurs ce rôle qu'incarne le charismatique Henry Cavill.

La bande-annonce: Vidéo: watson

Inglorious Bastards avec de l'ennui

Il ne faudra pas plus que quelques minutes devant Le Ministère de la Sale Guerre pour vous faire une idée de la tonalité du film. Entre une musique de western et le flegme so british de ses personnages, le film sombre très vite dans le massacre de nazis avec une certaine violence et des punchlines bien senties. La véracité des faits et les détails historiques semblent bien loin de Il faut sauver le Soldat Ryan, tant son réalisateur Guy Richie y a mis sa patte, de la même manière que Quentin Tarantino lorsqu'il a réalisé son Inglourious Basterds en 2009.

Le sympathique Alan Richardson et ses gros bras, un des points forts du film. Image: Prime Video

Ainsi, on a à faire à des héros droits dans leurs bottes qui restent cool en toutes circonstances face à des méchants nazis complètement idiots qui se font éradiquer par paquets de douze. Bien qu'on éprouve toujours un certain plaisir à voir l'«axe du mal» se faire dézinguer, le film souffre d'un scénario paresseux et de moments de bravoure bien trop quelconques pour que l'on n'ait pas envie de scroller sur son téléphone durant le visionnage de cette honnête série B.

Cependant, ce Ministère de la Sale Guerre est habité d’une belle énergie, porté par un casting qui semble vraiment s'amuser avec un Henry Cavill à la barbe bien fournie et un Alan Richardson (Reacher) à la tête d'intello mais plus costaud que jamais.

De cette troupe découle une franche camaraderie qui rendrait le film fort sympathique si celui-ci n'avait pas des allures de contrefaçons tant il paraît marcher sur les mêmes pas que l'œuvre de Quentin Tarantino sorti 15 ans plus tôt. Une tare qui lui a probablement valu le petit écran à défaut du grand.

>> Le Ministère de la Sale Guerre est disponible sur Prime Video depuis le 25 juillet. Durée 120 minutes.