image: amazon prime, montage: canva

Ce film cucul est bien plus profond qu'on pourrait le croire

Anne Hathaway et Nicholas Galitzine jouent les amants impossibles dans la comédie romantique L'idée d'être avec toi disponible depuis le 2 mai sur Amazon Prime. Un film adapté d'un roman, lui-même inspiré par le chanteur britannique Harry Styles.

«Encore un film cucul?!», dira la majorité d'entre vous. Et avec raison, puisque c'est également ce que j'ai pensé en le regardant. Mais c'est quand je me suis installée pour la deuxième fois devant ma télévision (oui, je l'ai regardé deux fois) que je me suis dit que ce film, c'était plus qu'un scénario rempli de clichés et de personnages peu inspirants.

Certes, l'histoire est prévisible, on la devine même dès les premières minutes: Solène Marchand, mère célibataire de 40 ans jouée par l'excellente Anne Hathaway, se retrouve par un concours de circonstances à chaperonner sa fille au festival de Coachella. C'est là qu'elle rencontre Hayes Campbell, jeune chanteur de 24 ans et membre d'un boy band en vogue, interprété par Nicholas Galitzine. Ni une ni deux, l'étincelle jaillit et une relation improbable débute.

Voici la bande-annonce:

Il est clair qu'on ne parle pas ici d'une œuvre qui recevra l'Oscar... Mais bon sang, ça fait du bien de se détendre devant un film qui nous procure une dose de bonheur facile, sans prise de tête. Et L'Idée d'être avec toi remplit parfaitement ce contrat.

Une légèreté qui fait du bien

Oui, le scénario est prévisible. On sait pertinemment comment le film va se terminer et les rebondissements sont aussi surprenants qu'un pétard mouillé. Mais l'idée ici, c'est pas d'avoir le cerveau qui fume pendant trois heures, mais plutôt de profiter d'un moment agréable devant sa télé.

Le point fort de la comédie romantique, c'est indéniablement le duo Anne Hathaway-Nicholas Galitzine. La première, toujours impeccable, crève l'écran avec son charme et son humour. Elle incarne Solène avec justesse et sensibilité, lui donnant une profondeur que le scénario ne lui offre pas forcément. Nicholas Galitzine, quant à lui, est une révélation. Son charisme et sa fraicheur font de Hayes un personnage attachant, malgré sa célébrité et son côté beau gosse cliché. Leur alchimie est palpable et c'est ce qui rend le film si agréable à regarder. On s'attache à ces deux personnages et on a envie de croire à leur histoire, même si on sait qu'elle est vouée à l'échec.

L'Idée d'être avec toi ne prétend pas être plus qu'un film qui fait du bien. Image: amazon prime

Si L'Idée d'être avec toi nous divertit par sa légèreté et sa romance pétillante, il ne néglige pas pour autant des sujets plus profonds. La question de la différence d'âge entre deux partenaires amoureux est au cœur du film. Comme le souligne la productrice Cathy Schulman dans un communiqué, de nombreux obstacles se dressent entre Solène et Hayes et notamment leur différence d'âge considérable (plus de 15 ans), mais aussi leur statut social distinct... Lui est une star, elle est une femme de 40 ans passionnée d'art qui s'est fait larguer par son mari pour une femme plus jeune.

Pourtant, malgré ces dissonances, une véritable connexion se crée entre eux. L'écart d'âge, loin d'être un détail anecdotique, devient un élément central de l'histoire, source de tensions, mais surtout de remises en question. Il suscite l'incompréhension et la désapprobation de l'entourage des deux protagonistes incarnant les préjugés et les conventions sociales qui entourent les relations amoureuses, d'autant plus lorsqu'une célébrité est concernée. C'est toutes ces critiques qui auront raison de leur amour.

«Les gens détestent les femmes heureuses» L'idée d'être avec toi

Vieillir c'est pas si terrible

Mais L'Idée d'être avec toi a une autre corde à son arc et c'est peut-être la plus importante à mes yeux: le personnage de Solène jouée par Anne Hathaway. En tant que femme de 40 ans, elle est confrontée aux diktats de la société et à la peur de vieillir. Mais elle assume son âge avec grâce et confiance, sauf quand il s'agit de se montrer en bikini devant des jeunes filles au bord de la somptueuse villa du sud de la France louée par Hayes.

Ce film s'adresse à toutes les femmes qui ont peur de vieillir, moi y compris. Voir ma vie défiler sans avoir le temps d'en profiter me déclenche des crises d'angoisse terribles. La société nous bombarde de messages sur l'importance de la jeunesse et de la beauté, et il est facile de se sentir dépassée par le temps qui passe. Mais L'Idée d'être avec toi m'a offert une bouffée d'air frais.

Certes, le film n'est pas un chef-d'œuvre du cinéma. Mais il fait du bien, donne le sourire et inspire. Au final, il n'y a rien de mal à apprécier une histoire gnangnante et de se laisser aller à un plaisir coupable sans culpabiliser.

Alors, si vous cherchez un film léger, divertissant et qui vous fera du bien, L'Idée d'être avec toi est fait pour vous. Ne vous attendez toutefois pas à être surpris ou bouleversé, mais laissez-vous porter par la vague de positivisme et de bonne humeur qu'il dégage. Et surtout, n'oubliez pas: vieillir n'est pas une tare, c'est un privilège.

L'idée d'être avec toi est disponible sur Prime Video depuis le 2 mai 2024.