Dune et Star Wars ont de nombreux points communs, mais les sabres laser n'en font pas partie. Image: warner bros./lucasfilm

Voici tout ce que George Lucas a volé à «Dune»

Dune et Star Wars présentent un nombre étonnant de similitudes. Est-ce une coïncidence?

Corina Mühle Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

WARNING: cet article contient des spoilers pour Dune I et II.

Si dans les semaines à venir vous vous retrouvez au cinéma à vous dire que Dune ressemble quand même beaucoup à Star Wars, vous n'avez pas tort. En fait, c'est l'inverse: c'est Star Wars qui ressemble beaucoup à Dune. En effet, George Lucas a copié s'est inspiré de beaucoup de choses dans l'univers de Dune de Frank Herbert. Car si le premier film Star Wars est sorti en 1977, Herbert a publié ses premiers livres Dune dès les années 60.

Herbert ne s'est pas souvent exprimé sur Star Wars. Mais en 1977, il a déclaré à Associated Press: «Je vais faire de gros efforts pour ne pas poursuivre Lucas en justice». Dans l'interview, l'auteur dit qu'il n'a pas regardé Un nouvel espoir, mais il souligne que «dans Dune, il y a une princesse Alia et le film [Star Wars] a la princesse Leia. Et j'ai entendu dire qu'il y avait un cadavre de ver des sables et des habitants encapuchonnés dans le désert, exactement comme dans ‹Dune›».

Vers des sables vs. Sarlacc

Dans Star Wars: Le Retour du Jedi, on rencontre une créature géante vivant dans le sable et dotée d'une énorme bouche pleine de dents. Elle s'appelle Sarlacc et vit sur Tatooine. Cette créature présente de grandes similitudes avec les vers de sable géants de Dune.

«Dune»

Un ver des sables sur Arrakis. Image: warner bros.

«Star Wars»

Et voici le Sarlacc. Image: lucasfilm

Des planètes désertiques

Certes, Star Wars se déroule dans toute une galaxie, alors que l'histoire de Dune a principalement lieu sur une seule planète, Arrakis. Mais dans Star Wars, l'une des planètes les plus importantes est une planète de sable, Tatooine. Exactement comme Arrakis.

«Dune»

Arrakis. Image: warner bros.

«Star Wars»

Tatooine. Image: lucasfilm

Des chars des sables

Dans Star Wars, les Jawas voyagent et vivent dans ce que l'on appelle des chars des sables. Ceux-ci étaient utilisés pour l'exploitation minière avant l'époque de la République galactique. Dans Dune, des chars des sables sont utilisés pour extraire l'Epice.

«Dune»

Dans Dune, les chars des sables permettent d'extraire l'Epice, la drogue qui permet la navigation interstellaire longue distance. Image: warner bros.

«Star Wars»

Les Jawas et leur char des sables. Image: lucasfilm

Des frères et sœurs puissants

Leia et Luke Skywalker partagent un lien spirituel et psychique fort. La figure de Leia n'est cependant sans rappeler celle de la princesse Alia de Dune, la sœur de Paul Atréides, avec laquelle ce dernier partage également un lien spirituel et psychique fort.

«Dune»

Alia Atreides. Ici dans la mini-série Children of Dune de 2003. Image: The Sci Fi Channel

«Star Wars»

Leia et Luke Skywalker. Image: lucasfilm

L'Epice

L'Epice – ou «Spice» – est un produit commercial très prisé dans les deux univers. Dans Star Wars, les mines de Kessel sont remplies d'Epice, une drogue dangereuse. Dans Dune, le Mélange est la substance la plus puissante et la plus convoitée de l'univers connu – une drogue qui confère notamment des pouvoirs de clairvoyance à ses consommateurs.

«Dune»

L'Epice ressemble à du sable. Image: Warner Bros.

«Star Wars»

Dans l'univers Star Wars, «l'Epice» est le terme générique pour désigner les drogues illégales et dangereuses. Image: disney

La Force vs. la Voix

Dans Star Wars, la Force est un champ d'énergie mystique que certains individus peuvent maîtriser. Elle permet par exemple aux Jedi et aux Sith de manipuler les objets et les personnes. Les Bene Gesserit de Dune utilisent ce qu'elles nomment la Voix de manière similaire. En effet, ces pouvoirs qu'elles ont acquis par entraînement mental leur permettent de contrôler d'autres personnes.

«Dune»

Rebecca Ferguson dans le rôle de Lady Jessica. Elle fait partie du Bene Gesserit et maîtrise la Voix (Voice). Image: warner bros.

«Star Wars»

Yoda, ainsi que tous les Jedi, utilisent la Force. Image: lucasfilm

Jedi Bendu et Prana-Bindu

A l'origine, les Jedi de Star Wars s'appelaient Jedi Bendu. Dans Dune, les Bene Gesserit ont une méthode d'entraînement appelée Prana Bendu.

«Dune»

Les Bene Gesserit ont beaucoup d'influence. Image: WARNER BROS.

«Star Wars»

Dans Star Wars Rebels, le Jedi Kanan Jarrus (Caleb Dume) rencontre Bendu, une créature immense incarnant l'équilibre entre le côté lumineux et le Côté Obscur de la Force. Image: lucasfilm

Les personnages principaux sont apparentés aux méchants

(Attention, un gros spoiler «Dune» va tomber!)

Dans Star Wars, Luke et Leia apprennent qu'ils sont les enfants de Dark Vador – le principal méchant de la saga. Dans Dune, Paul et Alia Atréides descendent du méchant (Vladimir Harkonnen). Ils sont ses petits-enfants.

«Dune»

Paul, joué par Timothée Chalamet. Image: warner bros.

«Star Wars»

Luke, joué par Mark Hamill. Image: AP/Lucasfilm Ltd.

L'Empire

Dans Star Wars, la galaxie entière est contrôlée par un empereur Sith, dans Dune c'est l'empereur Padishah qui est à la tête de l'Univers Connu. Dans les deux sagas, il s'agit finalement de l'effondrement de ce système de gouvernement totalitaire.

Ne cliquez sur la première image que si vous voulez savoir qui joue l'empereur dans «Dune 2»:

«Dune»

«Star Wars»

L'Empereur Palpatine. Image: lucasfilm

Des fermes d'humidité et des pièges à vent

Sur Arrakis comme sur Tatooine, l'eau est une ressource rare. Sur Tatooine, l'oncle de Luke, Owen, est un fermier d'humidité qui installe des appareils dans le désert pour collecter l'eau. Sur Arrakis, un appareil appelé le piège à vent sert à capturer l'humidité de l'air.

«Star Wars»

Une ferme d'humidité sur Tatooine. Image: lucasfilm

Les Fremen et les Tusken

Arrakis est la patrie des Fremens. Ceux-ci se sont adaptés aux conditions de vie arides en portant des combinaisons spéciales qui conservent et recyclent toute l'eau que le corps humain perd. Les Tusken de Star Wars ont également des vêtements fonctionnels qui les protègent non seulement du soleil et des tempêtes de sable sur Tatooine, mais qui leur permettent également de conserver suffisamment d'humidité.

«Dune»

Lady Jessica (à gauche) et son fils Paul (à droite) rejoignent les Fremen. Image: warner bros.

«Star Wars»

Les Tusken se sont adaptés à Tatooine. Image: lucasfilm

Pour finir, voici un conseil de documentaire sur «Arte»: Dune de Jodorowsky – le meilleur film jamais tourné de tous les temps.

Avez-vous remarqué d'autres similitudes entre «Dune» et «Star Wars»? Ecrivez-les dans les commentaires!

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci