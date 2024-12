Les sosies de Jul ont tout donné.

Jul a eu droit à son concours de sosies

Ce dimanche, une dizaine de sosies du rappeur Jul se sont réunis à Marseille.

Décidément, les rassemblements de sosies ont la cote ces derniers temps. On a récemment eu droit à un meeting d'une centaine de copycats de Timothée Chalamet à New York (on a même vu Willy Wonka se faire embarquer par la police). Puis ce fut au tour de Jeremy Allen White ou encore Paul Mescal d'être imités. Sans compter Luigi Mangione, le jeune homme accusé d'avoir assassiné un grand patron d'assurance dans les rues de New York.

Cette fois, c'est le rappeur Jul qui a eu droit à son cosplay organisé. Il faut dire que le Marseillais de 34 ans et roi des punchlines est sur tous les fronts. Il a sorti son 32e disque, Inarrêtable, qui est également son quatrième album de l'année, ce 6 décembre. Une vraie machine à hits. Il méritait bien qu'on lui rende hommage, de la casquette à la gestu'.

L'événement, coordonné par une boutique, s'est donc tenu à Marseille ce dimanche 22 décembre. Tout le monde y était bienvenu, puisque hommes, femmes et enfants sans distinction d'âge pouvaient y participer. Une dizaine de motivés ont donc répondu à l'appel.

«Tout le monde me dit que j'ai un petit air de lui donc pourquoi ne pas jouer dessus» Un participant au micro de BFMTV.

Les qualités requises pour devenir le double officiel du rappeur? Un look similaire, bien entendu, mais aussi une attitude qui colle, et la «connaissance des morceaux de l'artiste le plus écouté de France», avance BFM. Un quiz sur la carrière du rappeur était donc à l'ordre du jour - c'est du sérieux!

Qui méritait la couronne, selon vous? On vous laisse sur quelques images sur l'événement.